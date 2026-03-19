Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов

сегодня, 18:00

Вингер «Барселоны» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Бразилец сделал дубль и отдал две голевые передачи в ответной игре 1/8 финала против «Ньюкасла» (7:2, 8:3 по сумме двух матчей).

На награду также претендовали полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отметился голом во встрече с «Галатасараем» (4:0), нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» (2:1) и нападающий «Спортинга» Франсишку Тринкан отличился двумя результативными передачами в игре с «Будё-Глимт» (5:0).