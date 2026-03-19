Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыЛига чемпионов 2025/2026

Рафинья признан игроком недели в Лиге чемпионов

сегодня, 18:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона7 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Вингер «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Бразилец сделал дубль и отдал две голевые передачи в ответной игре 1/8 финала против «Ньюкасла» (7:2, 8:3 по сумме двух матчей).

На награду также претендовали полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи отметился голом во встрече с «Галатасараем» (4:0), нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» (2:1) и нападающий «Спортинга» Франсишку Тринкан отличился двумя результативными передачами в игре с «Будё-Глимт» (5:0).

Подписывайся в ВК
Все новости
Рафинья
Перевод с uefa.com Фото: Сайт УЕФА
Все комментарии
shur
сегодня в 18:28
....Рафинья это уникальное явленье!
Подобен Он гепарду во плоти!
Рывком владеет гениальный!
Удары,пасы хороши!
Scorp689
сегодня в 18:04
Достойный результат и заслуженный титул...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 