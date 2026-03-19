Федерация Марокко выпустила заявление после присуждения победы на КАН

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) опубликовала официальное заявление по поводу решения Апелляционного комитета КАФ, согласно которому сборная Марокко признана победителем Кубка африканских наций 2025.

Королевская марокканская футбольная федерация приветствует решение Апелляционного комитета КАФ. Данный вердикт подтверждает верховенство регламента и обеспечивает правовую стабильность, необходимую для проведения международных турниров.

С момента инцидента в матче против сборной Сенегала позиция FRMF оставалась неизменной: мы настаивали на строгом соблюдении правил. Нашей целью было не оспаривание спортивного результата, а защита принципов честной игры. Удовлетворение нашей апелляции доказало, что в ходе первоначального разбирательства общепринятые нормы были нарушены.

Федерация продолжит отстаивать справедливое применение законов на всех уровнях и сосредоточится на подготовке к будущим вызовам — чемпионату мира и домашнему женскому Кубку африканских наций.

В заключение FRMF благодарит все команды за участие в турнире, который стал историческим событием для Марокко и всего континента.