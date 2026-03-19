Федерация Марокко выпустила заявление после присуждения победы на КАН

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) опубликовала официальное заявление по поводу решения Апелляционного комитета КАФ, согласно которому сборная Марокко признана победителем Кубка африканских наций 2025.
Королевская марокканская футбольная федерация приветствует решение Апелляционного комитета КАФ. Данный вердикт подтверждает верховенство регламента и обеспечивает правовую стабильность, необходимую для проведения международных турниров.
С момента инцидента в матче против сборной Сенегала позиция FRMF оставалась неизменной: мы настаивали на строгом соблюдении правил. Нашей целью было не оспаривание спортивного результата, а защита принципов честной игры. Удовлетворение нашей апелляции доказало, что в ходе первоначального разбирательства общепринятые нормы были нарушены.
Федерация продолжит отстаивать справедливое применение законов на всех уровнях и сосредоточится на подготовке к будущим вызовам — чемпионату мира и домашнему женскому Кубку африканских наций.
В заключение FRMF благодарит все команды за участие в турнире, который стал историческим событием для Марокко и всего континента.
Если команда покинула поле, то тогда сразу прекращайте матч и засчитывайте техническое поражение.
Сенегал ушёл с поля, но их уговорили вернутся и зачем тогда было это делать?
Накажите тренера, федерацию футбола Сенегала штрафом, но зачем лишать сборную, футболистов, которые выиграли по правилам.
Хотел написать в честной борьбе, но так её назвать нельзя.
Сборная Марокко стала чемпионом ещё до начала домашнено чемпионата, а Сенегал нарушил эти планы, но цирк продолжился и да здравствует "чемпион" Марокко...
Кстати, а почему бы теперь не лишить Марокко этого постыдного звания?
Ну хотя-бы за то, что прямо во время матча на вратаря Сенегала нападали запасные, представители сборной Марокко и обслуживающий персонал чемпионата? Они вратаря даже за ворота, за пределы поля вытаскивали и это ао аремя матча.
Это нормально?
Это Африка!!!
