Московское «Торпедо» подало лицензию на участие в РПЛ

По информации источника, московское «Торпедо» стало седьмым участником Первой лиги, направившим в РФС пакет документов на получение лицензии категории РФС-1.
В качестве основной домашней арены в заявке клуба на данный момент указан стадион «Арена Химки».
После 24-го тура текущего сезона Первой лиги «Торпедо» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 27 очков.
Бывшие игроки РПЛ феерят в подвале турецкой вышки..)
Смотрел щас второй тайм матча чемпионата Турции- занимавший предпоследнее место в турнире Кайсериспор принимал последнюю команду этого чемпа ФатихКарагюмрюк.
Играющий за Кайсери бывший динамовец Деня Макаров вышел на замену на 56'
и запорол пару отличных моментов. Результативными действиями не отметился.
Матч закончился минимальной победой хозяев, гол на счету бывшего рубиновца
Германа Онугхи, забитый с подачи "непонятной" Кардозы, бывшего динамовца.
Бывший армеец Федя Чалов провёл на поле 90', безрезультатно.
С 37' гости играли в меньшинстве, удалён был бывший зенитовец Матиас Краневиттер.
Благодаря этой победе Кайсери продвинулся в таблице на одно место вверх,
но продолжает пока оставаться в зоне вылета, поскольку вылетают там трое..
