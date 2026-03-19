Московское «Торпедо» подало лицензию на участие в РПЛ

сегодня, 18:15

По информации источника, московское «Торпедо» стало седьмым участником Первой лиги, направившим в РФС пакет документов на получение лицензии категории РФС-1.

В качестве основной домашней арены в заявке клуба на данный момент указан стадион «Арена Химки».

После 24-го тура текущего сезона Первой лиги «Торпедо» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 27 очков.

Все комментарии
Водолей Сергеев
сегодня в 20:51
Думаю прославленный клуб всё-таки скоро (год-два) выберется на свет прожекторов РПЛ. Пусть Москвы и так много (как и Лондона скажем) в своей лиге, но.......Торпедо....
3x5h9bnnjfzp
сегодня в 18:59
А смысла в этом сейчас нет, во втордиве бы не оказаться.
баск
сегодня в 18:26, ред.
Смиренно надеюсь, что модераторы не будут беспощадны и позволят мне небольшой оффтопчик..

Бывшие игроки РПЛ феерят в подвале турецкой вышки..)
Смотрел щас второй тайм матча чемпионата Турции- занимавший предпоследнее место в турнире Кайсериспор принимал последнюю команду этого чемпа ФатихКарагюмрюк.

Играющий за Кайсери бывший динамовец Деня Макаров вышел на замену на 56'
и запорол пару отличных моментов. Результативными действиями не отметился.
Матч закончился минимальной победой хозяев, гол на счету бывшего рубиновца
Германа Онугхи, забитый с подачи "непонятной" Кардозы, бывшего динамовца.

Бывший армеец Федя Чалов провёл на поле 90', безрезультатно.
С 37' гости играли в меньшинстве, удалён был бывший зенитовец Матиас Краневиттер.
Благодаря этой победе Кайсери продвинулся в таблице на одно место вверх,
но продолжает пока оставаться в зоне вылета, поскольку вылетают там трое..
Варвар7
сегодня в 18:17
Заявка подана, теперь ещё удержатся в лиге остаётся.
