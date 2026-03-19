Московское «Торпедо» подало лицензию на участие в РПЛ

сегодня, 18:15

По информации источника, московское «Торпедо» стало седьмым участником Первой лиги, направившим в РФС пакет документов на получение лицензии категории РФС -1.

В качестве основной домашней арены в заявке клуба на данный момент указан стадион «Арена Химки».

После 24-го тура текущего сезона Первой лиги «Торпедо» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 27 очков.