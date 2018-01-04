Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Роме»

По данным из итальянского источника, фланговый защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер может продолжить карьеру в «Роме».



Сообщается, что римский клуб заинтересован в подписании опытного 33-летнего футболиста, контракт которого заканчивается в конце этого сезона. Руководство туринского клуба более не рассчитывает на Штефана, который провел в «старой синьоре» 7 лет, и не собирается продлевать с ним соглашение. Предполагается, что переход произойдет по окончании действующего контракта на бесплатной основе.



Ранее ходили слухи, что «Бешикташ» интересуется Штефаном Лихтштайнером.