«Реал» разобрался с «Нумансией»

В первом поединке 1/8 финала Кубка Испании «Реал» крупно обыграл «Нумансию».
Сория, стадион «Лос Пахаритос»
«Нумансия» – «Реал» – 0:3 (0:1)
Голы: Бэйл 35 (пен), Иско 89 (пен), Майораль 90+1
Видео
«Нумансия»: Мунир, Рипа (Валкарсе 20 (Матеу 46)), Кальво, Милья, Гутьеррес, Медина, Грегорио (Иньиго Перес 63), Ларреа, Ньето, Папе Мали Диаманка, Игинио.
Главный тренер: Хагоба Аррасате.
«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Эрнандес, Себальос (Иско 74), Льоренте, Асенсио (Хакими 85), Бэйл (Ковачич 61), Васкес, Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Папе Мали Диаманка 35, Ларреа 38, Игинио 51, Вальехо 59, Медина 82, Гутьеррес 88.
Удаление: Папе Мали Диаманка 60 (вторая желтая)
Судья: Хавьер Фернандес Эстрада.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Опять спорный пенальти, опять спорное удаление, снова спорный пенальти... Сколько уже таких игр мы видели. Несчесть. Противно смотреть. Тьфу!
Когда уже УЕФА перестанет идти на поводу у Переса и проведет расследование в испанском футболе, как когда-то провели в Италии и отправит Реал туда где он и должен находиться - в сегунду.)
Опять спорный пенальти, опять спорное удаление, снова спорный пенальти... Сколько уже таких игр мы видели. Несчесть. Противно смотреть. Тьфу!
Когда уже УЕФА перестанет идти на поводу у Переса и проведет расследование в испанском футболе, как когда-то провели в Италии и отправит Реал туда где он и должен находиться - в сегунду.)