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«Реал» разобрался с «Нумансией»

сегодня, 00:51
НумансияЛоготип футбольный клуб Нумансия (Сория)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В первом поединке 1/8 финала Кубка Испании «Реал» крупно обыграл «Нумансию».

Сория, стадион «Лос Пахаритос» 

«Нумансия» – «Реал» – 0:3 (0:1)
Голы: Бэйл 35 (пен), Иско 89 (пен), Майораль 90+1 
Видео

«Нумансия»: Мунир, Рипа (Валкарсе 20 (Матеу 46)), Кальво, Милья, Гутьеррес, Медина, Грегорио (Иньиго Перес 63), Ларреа, Ньето, Папе Мали Диаманка, Игинио.
Главный тренер: Хагоба Аррасате.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Эрнандес, Себальос (Иско 74), Льоренте, Асенсио (Хакими 85), Бэйл (Ковачич 61), Васкес, Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Папе Мали Диаманка 35, Ларреа 38, Игинио 51, Вальехо 59, Медина 82, Гутьеррес 88.
Удаление: Папе Мали Диаманка 60 (вторая желтая)

Судья: Хавьер Фернандес Эстрада.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Carcasss
Carcasss
сегодня в 07:50
и третий гол даже с игры?
мощно)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 07:27
Я был уверен в победе Реала
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:43
    амурец
    амурец ответил mangoх12
    сегодня в 05:20
    mangoх12:
    очередной спартач маргариновый , вы что всей тарасовкой что ли топите Кристинку ?
      mangoх12
      mangoх12 ответил амурец
      сегодня в 05:15
      амурец:
      не барсукам про судейство петь
        forever4parma
        forever4parma
        сегодня в 04:58
        Победа над нумансией не смывает недавний позор на бернабеу, надеюсь парижские шейхи уберут этот КАРАЛЕФСКИЙ клуб с дороги, а так кубок Испании-это на данный момент единственный трофей на который реал ещё как то претендует, хотя и здесь им тяжеловато будет
        BarsfanBaku
        BarsfanBaku
        сегодня в 04:43
        поздравляю Сливочных . хотелось бы увидеть Эль Классико в 1/2 финале . чтоб увидеть 2 матча
        Colchoneros
        Colchoneros
        сегодня в 04:37
        Победа в стили сливок!
        амурец
        амурец ответил barc-f.
        сегодня в 03:43
        barc-f.:
        И все одна и та же песня, никого уже не удивляет что если Реал не может игру выиграть сам, даже у Нумансии, середняка сегунды, даже играя грубо и ломая по ходу игры двух игроков соперника, то включается всегда судья.) Опять спорный пенальти, опять спорное удаление, снова спорный пенальти... Сколько уже таких игр мы видели. Несчесть. Противно смотреть. Тьфу! Когда уже УЕФА перестанет идти на поводу у Переса и проведет расследование в испанском футболе, как когда-то провели в Италии и отправит Реал туда где он и должен находиться - в сегунду.)
        не барсукам про судейство петь
        eaguar
        eaguar
        сегодня в 03:27
        Хто баб сумнювался .
        Kerri
        Kerri
        сегодня в 03:11
        Ожидаемо!
        FERIS
        FERIS
        сегодня в 03:00
        Только не барсукам петь про судейство....
        Об этом говорят все предыдущие левые чемпионства барселонки.
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        сегодня в 02:50
        Реал с победой!
        Филипповых
        Филипповых
        сегодня в 02:29
          Розовый скафандр
          Розовый скафандр ответил Цесаревна Галеона
          сегодня в 02:18
          Цесаревна Галеона:
          все поделом было. все пенали стопроцентные.
          не, первого точно не было пеналя
          Цесаревна Галеона
          Цесаревна Галеона ответил Скрипица
          сегодня в 02:14
          Скрипица:
          Пенальсировал тогда уж)
          все поделом было. все пенали стопроцентные.
          eleven LC
          eleven LC ответил 13 RUS
          сегодня в 02:07
          Да хоть с трех пенальти! Счет 3:0 это разгром!
          Сергей Шипилов
          Сергей Шипилов
          сегодня в 02:07
          эх Роналду упустил такой матч,2 пеналя на блюдечке.)
          Скрипица
          Скрипица ответил Иван Желнов
          сегодня в 01:59
          Иван Желнов:
          Да что там разобрался, деклассировал!
          Пенальсировал тогда уж)
          Иван Желнов
          Иван Желнов
          сегодня в 01:46
          Да что там разобрался, деклассировал!
          Жургаваньский парнишка
          Жургаваньский парнишка
          сегодня в 01:44
            13 RUS
            13 RUS ответил eleven LC
            сегодня в 01:43
            eleven LC:
            Ну если ты не вкурсе то технически победа 3:0 в футболе это разгром!
            Серьезно?с двух пенальти какую то Нумансию??
            Барсеножeчницa
            Барсеножeчницa
            сегодня в 01:38
              eleven LC
              eleven LC ответил 13 RUS
              сегодня в 01:37
              Ну если ты не вкурсе то технически победа 3:0 в футболе это разгром!
              vinyardrip
              vinyardrip ответил NOVA
              сегодня в 01:36
              NOVA:
              когда уже накроют барсю?? ты прав!!
                Easty
                Easty
                сегодня в 01:35
                Тут вся интрига заключалась в том, решится ли исход противостояния в первом матче. Решился.
                С победой.
                cska.78
                cska.78
                сегодня в 01:35
                Рональды не было, забил бы пару пенок себе в коллекцию :)
                MALOVAR
                MALOVAR
                сегодня в 01:35
                Реал ,с легкой прогулкой. где-то сейчас дымятся смартфоны под одеялом))
                vinyardrip
                vinyardrip ответил NOVA
                сегодня в 01:35
                NOVA:
                не сказать что здорово, но молодцы, постарались!! почти второй состав конечно не очень тянет!! ну глянем на основу в воскресенье!!! главное что начали Новый Год с победы!!! удачи!!!
                Они слишком суетятся и сыгранность никакая. Много шуму из ничего.. Все хотят попасть в основу и потому слишком много у каждого "Я" играет
                mangoх12
                mangoх12
                сегодня в 01:28
                Два пеналя , удаление и отскок на 90+1 - против великой Нумансии) Все что вам надо знать о мадридском мешке )
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