Зидан: «Бэйл будет играть чаще»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги первого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Нумансии»:

«Я доволен результатом, ведь победить в Сории со счетом 3:0 непросто.

Да, мы испытывали кое-какие сложности во втором тайме, играя в большинстве. Соперник вдесятером играл лучше, но таков футбол, это часть игры. После финального свистка важен лишь результат, а результата мы добились хорошего.

У нас был план, касающийся Бэйла. Он смог отыграть час, проблем не возникло. Мы рады и продолжим идти этим путем. Гарет будет играть чаще. Важно, чтобы он стабильно получал игровое время».