Голкипер соперника «Спартака» в Лиге Европы прошёл медосмотр в «Реале»

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага вот-вот станет игроком «Реала», утверждают испанские СМИ.

По слухам, 23-летний страж ворот уже успешно прошел медосмотр в мадридском клубе. В данный момент стороны согласовывают последние детали шестилетнего контракта. Официально о трансфере Аррисабалаги должно быть объявлено на следующей неделе.

Ожидается, что переход голкипера обойдется «Реалу» в 20 млн евро - такова сумма отступных, прописанная в действующем контракте игрока с баскским клубом.