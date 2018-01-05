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Голкипер соперника «Спартака» в Лиге Европы прошёл медосмотр в «Реале»

сегодня, 15:27

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага вот-вот станет игроком «Реала», утверждают испанские СМИ.

По слухам, 23-летний страж ворот уже успешно прошел медосмотр в мадридском клубе. В данный момент стороны согласовывают последние детали шестилетнего контракта. Официально о трансфере Аррисабалаги должно быть объявлено на следующей неделе.

Ожидается, что переход голкипера обойдется «Реалу» в 20 млн евро - такова сумма отступных, прописанная в действующем контракте игрока с баскским клубом.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 19:35
Ну и хорошо.
Но забивать придется другому голкиперу.
Тем более на эти 20 млн Атлетик вполне усилиться может под ЛЕ.
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 18:18
обязательно надо всем напомнить что это соперник Спартака продает кипера, такие заголовки нужны для сбора комментариев вроде моего? 56изм
cska plus
cska plus
сегодня в 17:16
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 16:51
    Тем проще Спартаку будет победить.
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 16:37
    Ну уйдет и уйдет тоже мне новость,без него клуб слабее нестанет ...
    Wiamdex
    Wiamdex ответил Don trambon
    сегодня в 16:29
    Don trambon:
    федунчик уже начал ослаблять конкурентов, с судьями видать не вышло(
    Соккер вот до чего твой новый дизайн довел, даже Спартак "троллят" уже так себе.
    YRunner
    YRunner ответил juchok
    сегодня в 16:24
    juchok:
    убогий дизайн, убогие заголовки! вы нас выживаете отсюда шоль?
    +++++++++
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 16:23
    ничего себе заголовок ))) можно еще так:
    "Голкипер соперника клуба, который будет соперником Локомотива в 21 туре РФПЛ, в Лиге Европы прошёл медосмотр в «Реале»"
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 16:14
    федунчик уже начал ослаблять конкурентов, с судьями видать не вышло(
    Wiamdex
    Wiamdex ответил juchok
    сегодня в 16:13
    juchok:
    убогий дизайн, убогие заголовки! вы нас выживаете отсюда шоль?
    Сам пару дней не заходил на соккер, потом поискал ссылку на старый сайт (vvww.soccer0010.com/?new_design=0) пока работает, но если и ее отменят, то придется новый ресурс искать(((
    The Bilderberg group
    The Bilderberg group ответил juchok
    сегодня в 15:43
    juchok:
    убогий дизайн, убогие заголовки! вы нас выживаете отсюда шоль?
    видимо так и есть
    juchok
    juchok
    сегодня в 15:31
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