Голкипер соперника «Спартака» в Лиге Европы прошёл медосмотр в «Реале»

Голкипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага вот-вот станет игроком «Реала», утверждают испанские СМИ.
По слухам, 23-летний страж ворот уже успешно прошел медосмотр в мадридском клубе. В данный момент стороны согласовывают последние детали шестилетнего контракта. Официально о трансфере Аррисабалаги должно быть объявлено на следующей неделе.
Ожидается, что переход голкипера обойдется «Реалу» в 20 млн евро - такова сумма отступных, прописанная в действующем контракте игрока с баскским клубом.
Но забивать придется другому голкиперу.
Тем более на эти 20 млн Атлетик вполне усилиться может под ЛЕ.
Но забивать придется другому голкиперу.
Тем более на эти 20 млн Атлетик вполне усилиться может под ЛЕ.
"Голкипер соперника клуба, который будет соперником Локомотива в 21 туре РФПЛ, в Лиге Европы прошёл медосмотр в «Реале»"
"Голкипер соперника клуба, который будет соперником Локомотива в 21 туре РФПЛ, в Лиге Европы прошёл медосмотр в «Реале»"