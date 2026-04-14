«Оренбург» оказал помощь пострадавшим от паводков в Дагестане

сегодня, 13:37

Игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Оренбург» направили помощь жителям Дагестана, пострадавшим от паводков. Об этом сообщили в пресс‑службе клуба, подчеркнув, что коллектив присоединился к общей гуманитарной кампании региона.

«События, разворачивающиеся в Республике Дагестан, не могут оставить нас равнодушными. Тысячи людей потеряли крышу над головой из-за стихийного бедствия. Не так давно жители Оренбургской области сами являлись свидетелями подобных катаклизмов в нашем регионе. Футболисты, тренерский штаб и руководство „Оренбурга“ направили помощь жителям Дагестана через благотворительный фонд», — говорится в заявлении клуба.

Оренбургская область уже отправила в зону стихийного бедствия несколько фур с гуманитарным грузом и строительными материалами, а спортсмены и клубные функционеры добавили свою поддержку в рамках общей инициативы помощи дагестанцам.