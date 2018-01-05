«Арсенал» установил ценник на Уолкотта

«Арсенал» назвал стоимость Тео Уолкотта. Лондонский клуб готов расстаться с игроком не меньше чем за 30 миллионов фунтов стерлингов.

На данный момент Уолкотт входит в сферу интересов «Эвертона», а также «Ньюкасла» и «Саутгемптона».