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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
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Бышовец: «У „Спартака“ есть перекос в атаку. Нужны хорошие игроки обороны»

сегодня, 09:53

Знаменитый отечественный тренер Анатолий Бышовец оценил перспективы ведущих команд РФПЛ в 2018 году:

«Начнем с лидера. Если говорить о „Локомотиве“, то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

„Зениту“, на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

„Спартак“ нуждается в сильном центральном защитнике. У „красно-белых“ нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное „армейским“ ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Ганчаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат.

Молодые игроки „Краснодара“ пока не готовы стать основой команды. Если говорить в целом, то усиление в центре обороны и в средней линии просто необходимо».

Системные администраторы лидеров РФПЛ

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Все комментарии
ermak6448
ermak6448
сегодня в 19:55
Спартаку надо научится от ЗЕНИТА как надо играть
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:43
Молодец Бышовец, то же смотрел Ливерпуль - 7партак.
Vladimir2012
Vladimir2012 ответил Lucho Gonzalez
сегодня в 16:41
Lucho Gonzalez:
Потому что спартачок каждый год крупно пропускает, а в этом так вообще 7 штук за раз - вся страна смеялась!)
Смеялись люди вроде тебя. Получала и Бразилия 7 плюх от Немцев , и Барса 0 - 4, и ПСЖ 6-1 от Барсы. Ну проиграли , на то он и спорт. А зубоскалить это удел не серьезных и слабых людей.
eaguar
eaguar
сегодня в 15:57
Удачи Спартаку .
korn3512
korn3512
сегодня в 15:28
В нападении Спартак хорош, вопросов нет, а вот защиту надо штопать.
Ерден
Ерден ответил Т34
сегодня в 14:11
Т34:
Атака не может быть перекосом. В футболе главное забивать голы, а для этого необходимо сильное нападение. Защита должна быть хорошей, чтобы нападение не играло вхолостую, на чем сейчас и работают в Спартаке. Концовка первой части чемпионата, показала, что с обороной дела стали лучше и результаты не заставили себя ждать. (Оппоненты, можете потроллить счетом 0:7, больше у вас аргументов нет, кроме этого несчастного случая.)
Просто браво! Аплодирую стоя! Подумаешь, Бышовец, с его каким-то олимпийским золотом рассуждает... Тут человек с компьютерным танчиком дело говорит!
Ерден
Ерден
сегодня в 13:58
КРАСНО-БУЗОВЫ ВПЕРЕД!!!!

Телеведущая и поп-исполнительница Ольга Бузова рассказала о своих взаимоотношениях со «Спартаком».

Бузова выложила фотографию татуировки, которую сделал один из ее поклонников.

«Оставлю это здесь. Мне не впервые посвящают татуировки, что, конечно приятно.

Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Куинси Промес недавно в интервью заявил, что «Мало половин» – одна из его любимых песен. Не зря я болею за «Спартак». Все складывается.

Кстати, мне идет ваша форма. Ну вот я и поняла, чего мне не хватало для полного счастья – стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера «Сборной России». Главное – успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет?

Пишите свои комментарии, утроим (устроим) сейчас с вами переворот в футболе России. Поверьте, а мотивировать я умею», – написала телеведущая.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 13:51
зато спартак не когда не скучно смотреть,а мы всё таки начинаем забывать,что футбол -это зрелище,а не только бизнес проекты
victоr
victоr ответил Крейсер
сегодня в 13:32
Крейсер:
Мне кажется Бышовец не прав. У команды с перекосом в сторону нападения всегда будут проблемы в защите. Разве у Барселоны были плохие защитники? Хорошие. Но пропускала она не мало.
Совершенно верно.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Т34
сегодня в 13:26
Т34:
Атака не может быть перекосом. В футболе главное забивать голы, а для этого необходимо сильное нападение. Защита должна быть хорошей, чтобы нападение не играло вхолостую, на чем сейчас и работают в Спартаке. Концовка первой части чемпионата, показала, что с обороной дела стали лучше и результаты не заставили себя ждать. (Оппоненты, можете потроллить счетом 0:7, больше у вас аргументов нет, кроме этого несчастного случая.)
А то что Спартак пропустил во всех матчах этой ЛЧ это какой случай?
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил mikysss
сегодня в 13:25
mikysss:
Ну раньше хоть в правом верхнем кнопка была старый сайт а сейчас нет((( и кидает сразу вот в ЭТО(((
Не благодари) сохрани себе где нить, будет полезно)
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:18
Владимир_Спартак:
Потому что это Народная команда.
Потому что спартачок каждый год крупно пропускает, а в этом так вообще 7 штук за раз - вся страна смеялась!)
Крейсер
Крейсер
сегодня в 13:01
Мне кажется Бышовец не прав.
У команды с перекосом в сторону нападения всегда будут проблемы в защите.
Разве у Барселоны были плохие защитники? Хорошие. Но пропускала она не мало.
Klasse
Klasse ответил Т34
сегодня в 13:00
Т34:
Мы не переживаем, с такой буйной фантазией вы придумаете нам нового главаря. А заботясь о наших перекосах, не забывайте о своих трансферных косяках.
Как то болельщик конюшни спрашивает у меня:

- Джонни.. Джонни... я трансферов не чувствую...

А я ему отвечаю:

-Конь, у тебя их нет!

АХАХЗАЗХАВЗХАВЗХАХЗАХХАХЪАВХЪАВХЪАВХАВХЗАПЗХАЗХАПЗХАЗХАЗХАХХВАХЗАВХЗАЗХАЗХАЗХАЗХАЗХПАЗХАПЗХАВХВАХХАВ
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 12:57
    игорь алексеев
    игорь алексеев
    сегодня в 12:38
    В цска перекос Вернблунов, они везде, их много, потому и пятые ..ыыыы
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил mikysss
    сегодня в 12:29
    mikysss:
    Ну раньше хоть в правом верхнем кнопка была старый сайт а сейчас нет((( и кидает сразу вот в ЭТО(((
    Не знаю..несколько раз уходил, возвращался, уходил, возвращался..и вот пока так). Может до поры до времени?)
    mikysss
    mikysss ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 12:24
    Сергеевич вернулся 1:
    Я захожу почему-то на старый сайт без проблем, пока.
    Ну раньше хоть в правом верхнем кнопка была старый сайт а сейчас нет((( и кидает сразу вот в ЭТО(((
    cаp
    cаp ответил спартак 1987
    сегодня в 12:09
    спартак 1987:
    С наступающим вас рождеством!
    Так это ж совсем другое дело :) И Вас и всех КБ с наступающим Рождеством Христовым!
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил cаp
    сегодня в 12:07
    С наступающим вас рождеством!
    cаp
    cаp ответил спартак 1987
    сегодня в 12:06
    спартак 1987:
    в локомотиве всё хорошо с составом, стремительно прибавили братья Миранчуки, Фарфан так просто звезда 2017 ( забивал во всех турнирах решающие мячи, как и сборную перу, вывев её на чемпионат мира) им в помощь выздровел Ари, за сборы форму наберёт. конфликт в команде может создать только Чорлока, ему сразу нужно своё место в основе чтобы поехать с хорватами к нам этим летом, его законное место занял и не плохо Пьячинович и за это время стал вызываться в сборную сербии, тоже попавшая за долгое время на главный турнир планеты. посадить на лавку Квирквелия? посмотрим, что придумает Сёмин.решающий матч у локо сразу после возобновления чемпионата против нас, от итога этой игры многое будет зависеть в чемпионской гонке. по зениту я с Бышевцем согласен, нужно просто за сборы наигрывать костяк из 17ти-18ти человек, остальных продать или в аренду( +пару человек для глубины состава, которые к лавке приросли и их это устраивает, они не разлагают коллектив) у бомжей есть лидеры, например Паредес, Кокорин и Ригони( только последнего Манчини частенько оставляет на банке) слишком много футболистов у зенита и все хотят играть, поэтому в раздевалке куча конфликтов и бомжи осень в рфпл доиграли на "ободах". Смолов в питере? до чемпа мира безусловное усиление, а вот после мирового первенства не станут ли шляться он со своим динамовским дружком по барам Сашкой Кокориным большой вопрос. у коней всё в тумане. Гинер тут страну посмешил в начале этого года, что вроде и деньги есть, но надеятся на свою молодёжь. этот сезон последний для Игнашевича и как сказали братья и для них, Натхо давно якорь этой команды, Дзагоев хорош, но хрустален, есть в нападение Вермблум😂 намылил лыжи Головин, Витиньо только и живёт в москве с мечтой, что его продадут в европу.ни одна команда в мире не проходила процесс смены поколений безболезненно, а вот Гинер хочет. без вливания финансовых средств кони могут превратиться в середняка рфпл и это печально, в стране и так полно команд-автобусов (болельщики цска ответьте сами кто из ваших молодых игроков заиграет в первой пятёрке рфпл?) в краснодаре проблемма с психологией игроков, команда ничего не выигрывала, а Галицкий требует играть против всех команд первым номером, что было против Спартака все видели. посмотрим кого приобретут быки зимой и уйдёт ли Смолов( с Шалимовым владелец краснодара наверняка решать будет летом по итогам чемпионата) всех с наступающим!
    И вас с наступающим! только у нас уже неделя почти, как Новый год :)
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 12:00
    Точно заметил
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 11:56
    в локомотиве всё хорошо с составом, стремительно прибавили братья Миранчуки, Фарфан так просто звезда 2017 ( забивал во всех турнирах решающие мячи, как и сборную перу, вывев её на чемпионат мира) им в помощь выздровел Ари, за сборы форму наберёт. конфликт в команде может создать только Чорлока, ему сразу нужно своё место в основе чтобы поехать с хорватами к нам этим летом, его законное место занял и не плохо Пьячинович и за это время стал вызываться в сборную сербии, тоже попавшая за долгое время на главный турнир планеты. посадить на лавку Квирквелия? посмотрим, что придумает Сёмин.решающий матч у локо сразу после возобновления чемпионата против нас, от итога этой игры многое будет зависеть в чемпионской гонке. по зениту я с Бышевцем согласен, нужно просто за сборы наигрывать костяк из 17ти-18ти человек, остальных продать или в аренду( +пару человек для глубины состава, которые к лавке приросли и их это устраивает, они не разлагают коллектив) у бомжей есть лидеры, например Паредес, Кокорин и Ригони( только последнего Манчини частенько оставляет на банке) слишком много футболистов у зенита и все хотят играть, поэтому в раздевалке куча конфликтов и бомжи осень в рфпл доиграли на "ободах". Смолов в питере? до чемпа мира безусловное усиление, а вот после мирового первенства не станут ли шляться он со своим динамовским дружком по барам Сашкой Кокориным большой вопрос. у коней всё в тумане. Гинер тут страну посмешил в начале этого года, что вроде и деньги есть, но надеятся на свою молодёжь. этот сезон последний для Игнашевича и как сказали братья и для них, Натхо давно якорь этой команды, Дзагоев хорош, но хрустален, есть в нападение Вермблум😂 намылил лыжи Головин, Витиньо только и живёт в москве с мечтой, что его продадут в европу.ни одна команда в мире не проходила процесс смены поколений безболезненно, а вот Гинер хочет. без вливания финансовых средств кони могут превратиться в середняка рфпл и это печально, в стране и так полно команд-автобусов (болельщики цска ответьте сами кто из ваших молодых игроков заиграет в первой пятёрке рфпл?) в краснодаре проблемма с психологией игроков, команда ничего не выигрывала, а Галицкий требует играть против всех команд первым номером, что было против Спартака все видели. посмотрим кого приобретут быки зимой и уйдёт ли Смолов( с Шалимовым владелец краснодара наверняка решать будет летом по итогам чемпионата) всех с наступающим!
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил Санчо Панса
    сегодня в 11:50
    А здесь что ты ноешь,что не написали про МЮ? Тебе нравится или нет,Спартак это народная команда поэтому пишут заголовок про Спартак,если написали бы Цска или Зенит то небыло бы столько коментов
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответил cska plus
    сегодня в 11:48
    Меньше молитесь вашему батюшке Гинеру,если он уйдет тогда вы поплывете,не ной уже,ты как дитя которому соску не дали
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Санчо Панса
    сегодня в 11:44
    Потому что это Народная команда.
    Т34
    Т34
    сегодня в 11:29
    Атака не может быть перекосом. В футболе главное забивать голы, а для этого необходимо сильное нападение. Защита должна быть хорошей, чтобы нападение не играло вхолостую, на чем сейчас и работают в Спартаке. Концовка первой части чемпионата, показала, что с обороной дела стали лучше и результаты не заставили себя ждать. (Оппоненты, можете потроллить счетом 0:7, больше у вас аргументов нет, кроме этого несчастного случая.)
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:24
    Какой же умный Анатолий Фёдорович!
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил mikysss
    сегодня в 11:18
    mikysss:
    Верните старый сайт!!!!!!!
    Я захожу почему-то на старый сайт без проблем, пока.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:14
    А почему именно Спартак отметили в заголовке? Ни Локомотив, ни Зенит, ни ЦСКА и даже не Краснодар, а именно команду, которая сложит с себя полномочия псевдочемпиона России) Анатолий Федорович, будьте предельно объективными и непредвзятыми!
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