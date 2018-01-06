Бышовец: «У „Спартака“ есть перекос в атаку. Нужны хорошие игроки обороны»

Знаменитый отечественный тренер Анатолий Бышовец оценил перспективы ведущих команд РФПЛ в 2018 году:

«Начнем с лидера. Если говорить о „Локомотиве“, то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

„Зениту“, на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

„Спартак“ нуждается в сильном центральном защитнике. У „красно-белых“ нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное „армейским“ ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Ганчаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат.

Молодые игроки „Краснодара“ пока не готовы стать основой команды. Если говорить в целом, то усиление в центре обороны и в средней линии просто необходимо».

Системные администраторы лидеров РФПЛ