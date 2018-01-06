«Тоттенхэм» включился в гонку за Андре Гомешем

«Тоттенхэм» еще осенью интересовался полузащитником «Барселоны» Андре Гомешем, а с открытием трансферного окна сделает по игроку предметное предложение.

По неофициальной информации, в услугах португальца, который не смог закрепиться в каталонском клубе, нуждаются также «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Прошлым летом «Барселона» отказалась продавать Гомеша «Ювентусу», так что руководство рассмотрит только крупное предложение.