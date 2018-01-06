«Наполи» обыграл «Верону»

«Наполи» одержал победу над «Вероной» в рамках 20-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» - «Верона» 2:0 (0:0)
Голы: Кулибали 66, Кальехон 78.
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль (Максимович 85), Кулибали, Мариу Руй, Аллан, Жоржиньо, Гамшик (Зелински 77), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог 86).
Главный тренер: Маурицио Сарри.
«Верона»: Андраде, Феррари, Караччоло, Эрто, Касерес, Ромуло, Бюхель, Бесса (Кальвано 77), Фарес, Верде (Феличоли 82), Кин (Паццини 58).
Главный тренер: Фабио Пеккья.
Предупреждения: Бесса 34, Ромуло 48, Касерес 66, Феррари 83.
Судья: Розарио Абиссо.
В параллельном матче «Милан» добился минимальной победы над «Кротоне».