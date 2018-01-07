Марез сегодня пройдет медосмотр в «Ливерпуле»

По информации СМИ, полузащитник «Лестера» Рияд Марез продолжит карьеру в «Ливерпуле».
Сегодня алжирец должен пройти медосмотр в расположении «красных». Если всё будет в порядке, то Марез подпишет контракт с мерсисайдцами до 2022 года. Сумма трансфера составит 55 млн евро.
Напомним, что накануне «Ливерпуль» продал в «Барселону» своего хавбека Филиппе Коутиньо за сумму порядка 160 млн евро.
ах да, ну и по мелоческе - избавиться от морено и стара
ах да, ну и по мелоческе - избавиться от морено и стара
Ноль в отборе. Треть Коутиньо, как раз.
Ноль в отборе. Треть Коутиньо, как раз.