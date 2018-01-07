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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 51’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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Марез сегодня пройдет медосмотр в «Ливерпуле»

сегодня, 08:22

По информации СМИ, полузащитник «Лестера» Рияд Марез продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Сегодня алжирец должен пройти медосмотр в расположении «красных». Если всё будет в порядке, то Марез подпишет контракт с мерсисайдцами до 2022 года. Сумма трансфера составит 55 млн евро.

Напомним, что накануне «Ливерпуль» продал в «Барселону» своего хавбека Филиппе Коутиньо за сумму порядка 160 млн евро.

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Все комментарии
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил fanliverpoolfan
сегодня в 18:26
fanliverpoolfan:
Э лацио не снялась с чемпа?я слышал они в серию б хотят покорить говорят надоело под ромой нагибаться
От твоего юморка Петросян поморщился.
forever4parma
forever4parma
сегодня в 18:25
Интересно девки пляшут
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил SSFormello
сегодня в 17:06
Э лацио не снялась с чемпа?я слышал они в серию б хотят покорить говорят надоело под ромой нагибаться
SSFormello
SSFormello ответил fanliverpoolfan
сегодня в 17:03
fanliverpoolfan:
Ну че когда лацио будет играть в лч?ухахаха
В той самой Лиге, куда Ливеру путь заказан 🤣🤣🤣
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Lazio-Kiev
сегодня в 16:53
Ну че когда лацио будет играть в лч?ухахаха
Roman73
Roman73 ответил dzvinka
сегодня в 16:30
dzvinka:
ну пес с ним, не для отборов берется. к АПЛ уже попривык, адаптирован, риск что незайдет снижен, и так как втрое дешевле и не заигран в ЛЧ - отличная замена коуту на скорую руку, не так ли?!
По стилю и роли ( обостряющий пас, нестандартные решения ) вполне заменит, если физически сдюжит. Согласен.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил dzvinka
сегодня в 16:11
Можно было Облака купить врядли этого случиться
dzvinka
dzvinka ответил Roman73
сегодня в 16:10
Roman73:
Игрок талантливый, но такого хлипкого на физику ни в АПЛ, ни даже в Ла-Лиге не найдёшь. Ноль в отборе. Треть Коутиньо, как раз.
ну пес с ним, не для отборов берется. к АПЛ уже попривык, адаптирован, риск что незайдет снижен, и так как втрое дешевле и не заигран в ЛЧ - отличная замена коуту на скорую руку, не так ли?!
dzvinka
dzvinka ответил fanliverpoolfan
сегодня в 16:07
fanliverpoolfan:
Я считаю что зимнее трансферное окно удалось продали коутиньо купили Ван дейка и Мареза
если еще кипера купили бы нормального - я был бы вообще в восторге)).
ах да, ну и по мелоческе - избавиться от морено и стара
Foxes
Foxes
сегодня в 14:23
Спасибо за все, прощай.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 13:49
Я считаю что зимнее трансферное окно удалось продали коутиньо купили Ван дейка и Мареза
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Sadjon
сегодня в 13:29
Sadjon:
Игрок классный, однозначно отличный трансфер...
В Роме траур) Два года они выгуливали Мареза, а он ушёл в колбасный цех)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил заDOOMчивый
сегодня в 13:26
заDOOMчивый:
в ЛОЛ лиге в составе Барсы только Погребняк не выстрелит... Там всего лишь в чемпионате максимум 8-10 матчей из которых 3-5 ответсвенные, остальные проходняк, ну и можно пару раз оступиться Осасуне и частично отбить трансфер Коута. Поначалу Филипок конечно будет бегать по инерции,а потом притормозит лошадей,зачем напрягаться.... в следующем сезоне конечно будет уже напряг, т к ЛЧ его ждёт. Переезд в Испанию из АПЛ это однозначно Регресс.
Ты так себя успокаиваешь?) Результаты Барсы и Ливера в Европе за последние 15 лет несопоставимы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Kumertau
сегодня в 13:20
Kumertau:
Марез выстрелит 100%, а вот Коутиньо?!...
в ЛОЛ лиге в составе Барсы только Погребняк не выстрелит... Там всего лишь в чемпионате максимум 8-10 матчей из которых 3-5 ответсвенные, остальные проходняк, ну и можно пару раз оступиться Осасуне и частично отбить трансфер Коута. Поначалу Филипок конечно будет бегать по инерции,а потом притормозит лошадей,зачем напрягаться.... в следующем сезоне конечно будет уже напряг, т к ЛЧ его ждёт. Переезд в Испанию из АПЛ это однозначно Регресс.
Roman73
Roman73
сегодня в 13:04
Игрок талантливый, но такого хлипкого на физику ни в АПЛ, ни даже в Ла-Лиге не найдёшь.
Ноль в отборе. Треть Коутиньо, как раз.
Liverpoolfc94
Liverpoolfc94
сегодня в 12:55
Круто
Sadjon
Sadjon
сегодня в 12:51
Игрок классный, однозначно отличный трансфер...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 12:39
просто шикардос, если правда
Брулин
Брулин
сегодня в 12:25
А че будем делать когда будет очередной Кубок Африки????из 4ых атакующих 3 не будет
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 11:44
Отличный игрок и распасовщик не хуже Коута. Надеюсь что это правда.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:43
клоп скупает по дешевке середняков, чтобы взять апл. Но - не суждено!
y6uBaHTo
y6uBaHTo
сегодня в 11:38
очень много африканцев собирается, благо КАН на лето перенесли
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 11:24
Да бред это,Ливерпуль никаким Марезом не интересуется
просто сашка
просто сашка ответил dzvinka
сегодня в 10:38
dzvinka:
ну, можно бы было на лямов 10-15 меньше, но и так норм. 55, будет ржачно если Марез будет делать все то же, что и коут, только левой ногой)) На контр-атаки то он уже на74н, к АПЛ адаптирован - должен зайти в качестве быстрой замены.
скай вроде опроверг вчера
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:38
Хороший игрок, должен заиграть
Томик
Томик
сегодня в 10:20
Марез - игрок! Коутиньо - претендент на звание "медийная личность". Ливерпуль отлично выступил, избавившись от второго и заполучив первого. Ещё и денег заработал. Идеальный вариант.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 09:50
Ждем официальных сообщений! Даже если он не лучше Коута надеюсь на команде не сильно отразится!
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 09:47
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:26
ну, можно бы было на лямов 10-15 меньше, но и так норм. 55, будет ржачно если Марез будет делать все то же, что и коут, только левой ногой)) На контр-атаки то он уже на74н, к АПЛ адаптирован - должен зайти в качестве быстрой замены.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 09:01
Хороший дуэт может получиться Марез-Салахь!
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