Марез сегодня пройдет медосмотр в «Ливерпуле»

По информации СМИ, полузащитник «Лестера» Рияд Марез продолжит карьеру в «Ливерпуле».

Сегодня алжирец должен пройти медосмотр в расположении «красных». Если всё будет в порядке, то Марез подпишет контракт с мерсисайдцами до 2022 года. Сумма трансфера составит 55 млн евро.

Напомним, что накануне «Ливерпуль» продал в «Барселону» своего хавбека Филиппе Коутиньо за сумму порядка 160 млн евро.