Коутиньо станет 30-м бразильцем в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо станет 30-м бразильцем за всю историю каталонцев.

Бразильцы занимают второе место по численности игроков в «Барсе» после испанцев за 120-летнюю историю клуба.

Первопроходцем стал Да Силва, который в 1948 году провел три матча за «блаугранас».

Приток высококлассных южноамериканцев пришелся на 90-е, когда футболку «Барсы» носили Сонни Андерсон, Ромарио, Роналдо и Ривалдо. В 21-м веке можно выделить Роналдиньо, Дани Алвеса и Неймара.