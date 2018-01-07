Коутиньо станет 30-м бразильцем в «Барселоне»

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо станет 30-м бразильцем за всю историю каталонцев.
Бразильцы занимают второе место по численности игроков в «Барсе» после испанцев за 120-летнюю историю клуба.
Первопроходцем стал Да Силва, который в 1948 году провел три матча за «блаугранас».
Приток высококлассных южноамериканцев пришелся на 90-е, когда футболку «Барсы» носили Сонни Андерсон, Ромарио, Роналдо и Ривалдо. В 21-м веке можно выделить Роналдиньо, Дани Алвеса и Неймара.
Они похвастались или постыдились ??
Ждём варианты:
Коутиньо - 30-й бразилец...
Коутиньо - 72-й игрок на букву "К"....
Коутиньо - 182-й полузащитник...
Коутиньо - 452-й левша в истории клуба...
Кому то не даёт покоя ,что этот тягомотный сериал,про переход закончился....)))
Они похвастались или постыдились ??
Ждём варианты:
Коутиньо - 30-й бразилец...
Коутиньо - 72-й игрок на букву "К"....
Коутиньо - 182-й полузащитник...
Коутиньо - 452-й левша в истории клуба...
Кому то не даёт покоя ,что этот тягомотный сериал,про переход закончился....)))