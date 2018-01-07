«Тоттенхэм» сообщил «Реалу», за какую цену он готов продать Кейна

«Тоттенхэм» сообщил «Реалу» цену, за которую он готов продать своего нападающего Харри Кейна.
Руководитель клуба Дэниэл Леви совершенно не собирается расставаться со своим самым ценным активом. Он запросил у «Реала» 300 млн фунтов за Кейна, что фактически говорит о том, что футболист не продается.
При этом в настоящий момент «шпоры» ведут переговоры по новому контракту со своим форвардом.
Кейн стал лучшим снайпером в 2017 году, наколотив 56 мячей.
Думаю в этой истории очень многое зависит от того, сколько Леви предложит ему зарплаты по новому контракту и кто-и-какое оказывает влияние на самого пацана из родни.
Мое мнение - парень уйдет в реал этим летом, особенно если там сменится тренер.
Думаю в этой истории очень многое зависит от того, сколько Леви предложит ему зарплаты по новому контракту и кто-и-какое оказывает влияние на самого пацана из родни.
Мое мнение - парень уйдет в реал этим летом, особенно если там сменится тренер.
300млн фунтов стерлингов = примерно 335-340млн евро
300млн фунтов стерлингов = примерно 335-340млн евро
Игра поставлена и ансамбль хороший у Покетиньо.
Кейну не след спешить на подыгрыш к дармоеду Рональду.
Игра поставлена и ансамбль хороший у Покетиньо.
Кейну не след спешить на подыгрыш к дармоеду Рональду.
А роспись владельцев лондонского клуба в неумении вести финансовые дела....
А роспись владельцев лондонского клуба в неумении вести финансовые дела....
А по факту скорее всего миллионов за 200-220 евро Леви его продаст.
А по факту скорее всего миллионов за 200-220 евро Леви его продаст.