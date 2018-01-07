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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 54’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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«Тоттенхэм» сообщил «Реалу», за какую цену он готов продать Кейна

сегодня, 10:27

«Тоттенхэм» сообщил «Реалу» цену, за которую он готов продать своего нападающего Харри Кейна.

Руководитель клуба Дэниэл Леви совершенно не собирается расставаться со своим самым ценным активом. Он запросил у «Реала» 300 млн фунтов за Кейна, что фактически говорит о том, что футболист не продается. 

При этом в настоящий момент «шпоры» ведут переговоры по новому контракту со своим форвардом.

Кейн стал лучшим снайпером в 2017 году, наколотив 56 мячей.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 20:05
Владимир Ушаков:
И что, зато 3 трофея, вы вообще всю жизнь на нем и ниже барахтались и в будущем опять туда же вернетесь и я посмотрю сколько вас,так называемых тру-фанатов,сколько вас останется
Мы все хорошо помним сколько вас было на просторах НЕТа до ухода САФа, а щас осталось около десятка, не больше.... Да и вообще я не помню что бы трофеи увеличивали ваше количество. Вам силиконовую Кристину подавай или ещё каких нибудь слёзо-сопливых героев нестандартной сексуальной ориентации.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил sparxx2
сегодня в 19:51
sparxx2:
Про 6-ое место словечко не замолвишь ?
И что, зато 3 трофея, вы вообще всю жизнь на нем и ниже барахтались и в будущем опять туда же вернетесь и я посмотрю сколько вас,так называемых тру-фанатов,сколько вас останется
sparxx2
sparxx2 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 19:16
Владимир Ушаков:
Какие 5 лет,и да Погба,Ибра пришли Год назад и взяли 3 Трофея,в отличии от безтрофейников
Про 6-ое место словечко не замолвишь ?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил sparxx2
сегодня в 18:47
sparxx2:
Ну куда нам до вас ? Другое дело вывалить самосвал деньжат за всяких Ибра, Погба и т.д. и держать команду на прогрессивном 5-6 месте уже лет 5 ?!?!?!?
Какие 5 лет,и да Погба,Ибра пришли Год назад и взяли 3 Трофея,в отличии от безтрофейников
starche
starche
сегодня в 16:25
Рабовладельческий рынок процветает...............
Emilan__
Emilan__
сегодня в 16:16
За 350 млн евро можно собрать такую команду, которая не раз сможет обиграть Кур
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 16:14
dzvinka
dzvinka
сегодня в 16:01
ну все просто. Если убедить самого Гаррю, то за 160-200 Леви его продаст и будет рад))
Думаю в этой истории очень многое зависит от того, сколько Леви предложит ему зарплаты по новому контракту и кто-и-какое оказывает влияние на самого пацана из родни.
Мое мнение - парень уйдет в реал этим летом, особенно если там сменится тренер.
sparxx2
sparxx2 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 15:57
Владимир Ушаков:
Загубят карьеру парню Леви и компания такими темпами
Ну куда нам до вас ? Другое дело вывалить самосвал деньжат за всяких Ибра, Погба и т.д. и держать команду на прогрессивном 5-6 месте уже лет 5 ?!?!?!?
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:47
Jeck Denielse:
150 - край.... В Англии нет игроков на 80 млн дороже Неймара.... Непонятно Дэниел Леви - коллекционер или бизнесмен ?? Походу Кейн никогда и не сыграет ни за один из грандов....
даже больше чем на 80млн Неймара
300млн фунтов стерлингов = примерно 335-340млн евро
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 14:27
Если честно руководство петухов молодцы что запросили такие деньги надо было и за коутиньо просить такую сумму но факт втом что кейн хочет играть за петухов а кутинька не хотела пошла играть в ла лигу забивать всяким нумансам
Foxes
Foxes
сегодня в 14:19
Вот Молодцы!
ManUnited87
ManUnited87 ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:05
Jeck Denielse:
Это не сообщение.... А роспись владельцев лондонского клуба в неумении вести финансовые дела....
Коутинью давно и сам хотел уйти,Харри же фанат Тоттенхема и не раз заявлял ,что готов играть за клуб до конца карьеры,вот отсюда и 140 лямов торга.
Roman73
Roman73
сегодня в 14:00
Тоттенхем уже обыгрывал Реал в этом сезоне и ещё пошумит в Лиге Чемпионов.
Игра поставлена и ансамбль хороший у Покетиньо.
Кейну не след спешить на подыгрыш к дармоеду Рональду.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:57
Jeck Denielse:
Это не сообщение.... А роспись владельцев лондонского клуба в неумении вести финансовые дела....
а каким боком тут Ливер?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:39
Это не сообщение....
А роспись владельцев лондонского клуба в неумении вести финансовые дела....
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 13:36
Все таки Смолов....
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ ответил Zak11
сегодня в 13:32
Zak11:
Дело в том, что Кейна и Тоттенхэм всё устраивает в друг друге. Если Реал хочет так сильно - то пусть ищет деньги. Хотя на самом деле 300 млн это космическая цена.
Вряд ли Кейна может устраивать отсутствие титулов. А в Тоттенхэме он может рассчитывать лишь на пару кубков Лиги за всю свою карьеру - мечта всех футболистов? Ну-ну.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 13:14
в свете того, что Кейну в Шпорах готовы предложить з/п в 200 тыщ., то всё сказанное выше - брехня!! Но, в принципе, такое предложение имеет смысл, чтоб у маргариновых хотелка поубавилась))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 13:03
Арабы , иудеи и всякие "большечемклубы" окончательно изуродовали трансферный рынок . Нужно вмешиваться грамотным и умным чиновникам в этот понос , так дальше не пойдет !
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 12:22
Если сам встанет в позу - за 200 отпустят
loko7
loko7
сегодня в 12:19
Будем ждать решения Реала.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 12:13
Каждый доит по своему!
Zak11
Zak11
сегодня в 11:46
Дело в том, что Кейна и Тоттенхэм всё устраивает в друг друге. Если Реал хочет так сильно - то пусть ищет деньги. Хотя на самом деле 300 млн это космическая цена.
WildKem
WildKem
сегодня в 11:41
То ходили слухи про 200 млн евро, теперь уже 300 млн фунтов(это 338 млн евро), а к летнему ТО, если Кейн еще на ЧМ забьет много голов, то будем читать новости Леви просит за Кейна 400 млн евро. Больше журналисты цену на Кейна задирают.
А по факту скорее всего миллионов за 200-220 евро Леви его продаст.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:41
не факт, что заиграет в испании. пример тому - бэйл.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 11:32
они найдут деньги
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 11:25
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 11:20
    За 300 млн можно Реалу приобрести, но только с условием что 170 сразу и еще по 40 млн за каждый ЗМ в составе Реала.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:20
    300 млн евро? Пусть остается в Тоттенхэме и борется за титул чемпиона АПЛ! Но Харри играет не в том клубе, чтобы бороться за английское чемпионство. Мадридский Реал найдет другого нападающего и за меньшие деньги)
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