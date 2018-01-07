«Тоттенхэм» сообщил «Реалу», за какую цену он готов продать Кейна

«Тоттенхэм» сообщил «Реалу» цену, за которую он готов продать своего нападающего Харри Кейна.

Руководитель клуба Дэниэл Леви совершенно не собирается расставаться со своим самым ценным активом. Он запросил у «Реала» 300 млн фунтов за Кейна, что фактически говорит о том, что футболист не продается.

При этом в настоящий момент «шпоры» ведут переговоры по новому контракту со своим форвардом.

Кейн стал лучшим снайпером в 2017 году, наколотив 56 мячей.