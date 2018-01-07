«Арсенал» объявит о трансфере Джонни Эванса в ближайшее время

По данным источника, «Арсенал» близок к осуществлению сделки по защитнику «Вест Бромвича» Джонни Эвансу.
Сообщается, что в ближайшее время «канониры» объявят о трансфере 30-летнего футболиста. Обе стороны близки к заключению соглашения. Ориентировочная сумма сделки составит 25 миллионов фунтов.
Ранее к Джонни Эвансу проявлял интерес «Эвертон».
так и будет Арсен подбирать непойми что...
тоска
так и будет Арсен подбирать непойми что...
тоска
в тройку с Чамберсом, чтоб страховал его) очень дорого нам игровая практика Калума обходится
в тройку с Чамберсом, чтоб страховал его) очень дорого нам игровая практика Калума обходится