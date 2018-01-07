«Шальке»: «Мы сделали всё, чтобы удержать Горецку. Решение за ним»

Председатель наблюдательного совета «Шальке» Клеменс Тоннис сообщил, что клуб старается удержать полузащитника Леона Горецку, но решение будет принимать сам футболист. Контракт Горецки с «кобальтовыми» рассчитан до лета. Ранее публичный интерес к игроку выразили главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес и спортдиректор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Мы сделали всё, чтобы он остался. В январе Горецка может сообщить нам о своем решении. Леон может и должен решать прямо сейчас.

Лично я уверен, что он может продолжать серьезно прогрессировать в составе нашей команды. А через несколько лет мы не будем препятствовать переходу Горецки в топ-клуб. Думаю, если он пока останется у нас, то всё с ним будет в порядке».