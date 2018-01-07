Буффон может не успеть побить рекорд Мальдини по матчам в Серии А

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может не побить рекорд Паоло Мальдини по матчам в Серии А.

Мальдини за свою карьеру сыграл 647 игр в лиге, а у 39-летнего вратаря на данный момент их 629. При этом Буффон пропустил несколько последних встреч из-за травмы.

В чемпионате осталось 18 матчей, а это значит, что если Буффон сыграет во всех поединках, то он лишь сравняется с Мальдини.

При этом есть небольшая вероятность, что Джиджи останется в футболе еще на один сезон. Скорее всего, это произойдет лишь в том случае, если «Юве» выиграет Лигу чемпионов, поскольку Буффон хочет принять участие в клубном чемпионате мира.