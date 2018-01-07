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Буффон может не успеть побить рекорд Мальдини по матчам в Серии А

сегодня, 15:27

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может не побить рекорд Паоло Мальдини по матчам в Серии А.

Мальдини за свою карьеру сыграл 647 игр в лиге, а у 39-летнего вратаря на данный момент их 629. При этом Буффон пропустил несколько последних встреч из-за травмы.

В чемпионате осталось 18 матчей, а это значит, что если Буффон сыграет во всех поединках, то он лишь сравняется с Мальдини.

При этом есть небольшая вероятность, что Джиджи останется в футболе еще на один сезон. Скорее всего, это произойдет лишь в том случае, если «Юве» выиграет Лигу чемпионов, поскольку Буффон хочет принять участие в клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Требл Ювентуса
сегодня в 17:16
Требл Ювентуса:
ПУСЩАЙ НЕ ПЕРЕЖИВАЕТ ТРЕБЛ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
    Selim Yavuz
    Selim Yavuz
    сегодня в 15:43
    Ну ничего страшного
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 15:41
    Это не самая большая потеря, будет вторым
    Требл Ювентуса
    Требл Ювентуса
    сегодня в 15:35
    ПУСЩАЙ НЕ ПЕРЕЖИВАЕТ ТРЕБЛ УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 15:34
    Дадут парочку матчей в следующем сезоне сыграть, в чём проблема?
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