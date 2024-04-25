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«Шеффилд» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам

вчера, 10:54

«Шеффилд Юнайтед» пропустил 92 гола за сезон. Это худший результат в АПЛ при 38 турах (с сезона 1995/96).

За 4 тура до конца сезона «Шеффилд» идёт на последнем месте, имея 16 очков.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:42
Шеффилд абсолютно худший клуб АПЛ. Лутон тоже пропускает много, но они хотя бы забивают прилично, а у Шеффилда ни в обороне ни в атаке не получается ничего.
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:07
Люблю порно)))
Также Блэкпул играл относительно недавно в АПЛ))
Но, блин, у Лутона травм до хрена, может быть и были повыше в таблице, если б не стольок проблем
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:32
Веселее, но мне как поклоннику тактических Серии А и Ла Лиги такой футбол не по вкусу) Если бы лысый шарлатан не думал о защите, и не покупал и доводил до совершенства лучших защитников и опорников в мире, а играл по типу сбитого рок-н-ролльщика (накупим игроков атаки ещё на 250 миллионов и они как-нибудь справятся, а Матип и Гомес в целом-то парни хорошие, трудолюбивые), то вряд ли он взял бы 3.5 чемпионства подряд.

А "Лутон" забивает в первом тайме два и во втором пропускает пять или в первом забивает три, а во втором пропускает шесть, это тактическое порно просто)
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 11:55
Но даже эта команда забила два гола МЮ...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:43
Да согласен! Из всех Лутон веселее всех играет) В следующем сезоне думаю такого не будет, там Лидс, Лестер...посерьезнее вроде как))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:16
Вообще самый слабый сезон по новичкам, все вышли и просто показали, что они не готовы к АПЛ. Хотя "Лутон" может не вылететь, потому, что с лесников очки сняли...

"Бёрнли" хоть в защиту пытался играть среди всех, впрочем.
shur
shur
вчера в 11:01
...здесь главная мысль, что хоть в чём то Ман Юнайтед отличился, помог отличиться другому Юнайтеду ....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:00
Запомнятся в АПЛ
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