«Шеффилд» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам

«Шеффилд Юнайтед» пропустил 92 гола за сезон. Это худший результат в АПЛ при 38 турах (с сезона 1995/96).
За 4 тура до конца сезона «Шеффилд» идёт на последнем месте, имея 16 очков.
«Шеффилд Юнайтед» пропустил 92 гола за сезон. Это худший результат в АПЛ при 38 турах (с сезона 1995/96).
За 4 тура до конца сезона «Шеффилд» идёт на последнем месте, имея 16 очков.
А "Лутон" забивает в первом тайме два и во втором пропускает пять или в первом забивает три, а во втором пропускает шесть, это тактическое порно просто)
А "Лутон" забивает в первом тайме два и во втором пропускает пять или в первом забивает три, а во втором пропускает шесть, это тактическое порно просто)