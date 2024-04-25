«Шеффилд» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам

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вчера, 10:54

«Шеффилд Юнайтед» пропустил 92 гола за сезон. Это худший результат в АПЛ при 38 турах (с сезона 1995/96).

За 4 тура до конца сезона «Шеффилд» идёт на последнем месте, имея 16 очков.