Максименко — рекордсмен «Спартака» по количеству сухих матчей в XXI веке

1713528869

сегодня, 15:14

Вратарь «Спартака» — рекордсмен клуба по количеству сухих матчей в XXI веке. Матч с «Зенитом» в Кубке России стал для футболиста 46-й игрой на ноль. По этому показателю Максименко обогнал Артёма Реброва (45).