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Максименко — рекордсмен «Спартака» по количеству сухих матчей в XXI веке

сегодня, 15:14

Вратарь «Спартака» Александр Максименко — рекордсмен клуба по количеству сухих матчей в XXI веке. Матч с «Зенитом» в Кубке России стал для футболиста 46-й игрой на ноль. По этому показателю Максименко обогнал Артёма Реброва (45).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:05, ред.
Очень понравился в игре с Зенитом....
Молодец...без мандража вернулся на Арену где когда то 7 штук пропустил....
И опроверг слова Абаскаля....что нужно усилять вратарскую позицию...
Удачи и побольше таких игр....желательно не против Зенита..)))
Viollator
Viollator
сегодня в 16:14
Саня красава :пустил с Паок под мышкой, посадил Карреру на самолёт. Пустил под мышкой от Сочей - посадил на чемодан Абаскаля :-)
альсато
альсато
сегодня в 16:06
Это серьезный показатель!.. если учитывать, что в нашем xx1 веке-пендали ставят, все кому не лень))))
x8nvc4s4gzar
x8nvc4s4gzar
сегодня в 16:06
По количеству вратарских ляпов он тоже наверное рекордсмен.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:00
В воскресенье Ростов исправит это, размочит сухую статистику, надеюсь.)
Интерес
Интерес
сегодня в 15:37
В этом году играет неплохо,и если бы не он,то "Спартак" мог быть ещё ниже.Или,как минимум,более охаиваем самими болельщиками команды.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:31
Можно хоть с этим поздравить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Ну хоть в чём-то Спартак отличился. Точнее ,игрок...
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