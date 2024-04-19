Максименко — рекордсмен «Спартака» по количеству сухих матчей в XXI веке

Вратарь «Спартака» Александр Максименко — рекордсмен клуба по количеству сухих матчей в XXI веке. Матч с «Зенитом» в Кубке России стал для футболиста 46-й игрой на ноль. По этому показателю Максименко обогнал Артёма Реброва (45).
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Молодец...без мандража вернулся на Арену где когда то 7 штук пропустил....
И опроверг слова Абаскаля....что нужно усилять вратарскую позицию...
Удачи и побольше таких игр....желательно не против Зенита..)))
Молодец...без мандража вернулся на Арену где когда то 7 штук пропустил....
И опроверг слова Абаскаля....что нужно усилять вратарскую позицию...
Удачи и побольше таких игр....желательно не против Зенита..)))