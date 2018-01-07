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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 46’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
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Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
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Ван Гал: «Я упустил возможность возглавить сборную Бельгии из-за условий контракта с МЮ»

сегодня, 17:56

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что он был вынужден отклонить предложение сборной Бельгии по вине «красных дьяволов»: 

«Думаю, что в „Манчестер Юнайтед“ со мной поступили ужасно и предательски.

У меня было много разных предложений после того, как меня уволили из „Юнайтед“. В Федерации футбола Бельгии хотели видеть меня на посту главного тренера национальной команды. Однако я был вынужден отказываться от предложений на протяжении года из-за условий в контракте с МЮ.

Поэтому я упустил возможность поработать со сборной Бельгии, хотя это был бы невероятный опыт. Это было очень обидно и глупо, на первом месте должны стоять спортивные принципы».

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Все комментарии
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 18:57
ужасно ты тренеровал МЮ со своей барсуковской тики-такой!!!кроме Эрерры никого путнего не купил за 2 сезона....всех распродали! купил Депая и сам же его загубил со своей "философией"!!! аж бесит теперь это слово!!!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 18:53
Жадность всему виной - философ выбрал бонусы от МЮ , вместо Бельгии . Хотя и там не бесплатно же работал бы )))
Inside91
Inside91
сегодня в 18:51
Сборная Бельгии как-нибудь потом отблагодарит МЮ
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 18:42
Наоборот, все клубы благодарны МЮ
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил 311
сегодня в 18:26
311:
Что за условия такие интересные в контракте с МЮ? Уволили, но не отпустили!)
Чисто моя теория.
Скорее всего, Гаал если-бы сразу начал работать после увольнения из МЮ, то лишился бы зарплаты (компенсации) от МЮ, которую ему продолжали выплачивать.
Совсем как тогда, когда мы уволили Маура,и целый год платили ему зарплату, пока он не нашел себе новый клуб
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 18:23
Старая бабка Галя сварливая
311
311
сегодня в 18:05
Что за условия такие интересные в контракте с МЮ? Уволили, но не отпустили!)
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