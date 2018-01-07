Ван Гал: «Я упустил возможность возглавить сборную Бельгии из-за условий контракта с МЮ»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что он был вынужден отклонить предложение сборной Бельгии по вине «красных дьяволов»:

«Думаю, что в „Манчестер Юнайтед“ со мной поступили ужасно и предательски.

У меня было много разных предложений после того, как меня уволили из „Юнайтед“. В Федерации футбола Бельгии хотели видеть меня на посту главного тренера национальной команды. Однако я был вынужден отказываться от предложений на протяжении года из-за условий в контракте с МЮ.

Поэтому я упустил возможность поработать со сборной Бельгии, хотя это был бы невероятный опыт. Это было очень обидно и глупо, на первом месте должны стоять спортивные принципы».