Ван Гал: «Я упустил возможность возглавить сборную Бельгии из-за условий контракта с МЮ»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что он был вынужден отклонить предложение сборной Бельгии по вине «красных дьяволов»:
«Думаю, что в „Манчестер Юнайтед“ со мной поступили ужасно и предательски.
У меня было много разных предложений после того, как меня уволили из „Юнайтед“. В Федерации футбола Бельгии хотели видеть меня на посту главного тренера национальной команды. Однако я был вынужден отказываться от предложений на протяжении года из-за условий в контракте с МЮ.
Поэтому я упустил возможность поработать со сборной Бельгии, хотя это был бы невероятный опыт. Это было очень обидно и глупо, на первом месте должны стоять спортивные принципы».
Скорее всего, Гаал если-бы сразу начал работать после увольнения из МЮ, то лишился бы зарплаты (компенсации) от МЮ, которую ему продолжали выплачивать.
Совсем как тогда, когда мы уволили Маура,и целый год платили ему зарплату, пока он не нашел себе новый клуб
Скорее всего, Гаал если-бы сразу начал работать после увольнения из МЮ, то лишился бы зарплаты (компенсации) от МЮ, которую ему продолжали выплачивать.
Совсем как тогда, когда мы уволили Маура,и целый год платили ему зарплату, пока он не нашел себе новый клуб