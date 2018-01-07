«Марсель» со скрипом вышел в 1/16 финала Кубка Франции

В поединке 1/32 финала Кубка Франции «Марсель» не без труда одолел «Валансьен».
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» – «Валансьен» – 1:0 (0:0;0:0;1:0;0:0)
Гол: Амави 103
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«Марсель»: Манданда, Амави, Роланду, Рами, Сакаи, Пайет, Лопес (Замбо 72), Густаво, Н'Жийе, Митроглу (Товен 59), Жермен (Окампос 108).
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Валансьен»: Перки, Дос Сантос, Нестор, Тахрат, Сисс, Тиаго, Массон, (Мехди 83) Нангис (Диарра 73), Маурисио, Карабуе (Рамаре 81), Мотиба.
Главный тренер: Реджинальд Рэй.
Предупреждения: Лопес 54, Роланду 72, Карабуе 75.
Вчера на данной стадии турнира «Монако» обыграл «Изер».