«Арсенал» намерен подписать аргентинского нападающего, которого летом обхаживал «Зенит»

Нападающий клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Павон, на которого этим летом претендовал «Зенит», может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге.

Сообщается, что «Арсенал» подготовил на трансфер 21-летнего футболиста 20 млн евро + бонусы. Аргентинец может стать заменой нападающему Алексису Санчесу, который вскоре может перебраться в «Манчестер Сити». В ближайшее время Павон должен получить итальянский паспорт, что облегчит для него переезд в один из топ-чемпионатов Европы.

При этом отмечается, что в случае перехода в «Арсенал», «канониры» позволят форварду остаться в «Боке» до конца сезона на правах аренды.