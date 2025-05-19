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Бабаев: «Вагнер поможет нам, но не в качестве игрока»

вчера, 09:22

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что бывший форвард армейцев Вагнер Лав не окажется в московском клубе в качестве игрока.

Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему своё время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве.

В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в Российской Премьер-Лиге, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:45, ред.
"Вот это праздник, устроил ЦСКА на 20 - летние победы в Кубке УЕФА.....Вагнер опять блистал как и 20 лет назад.....
ЦВБП

Ждём Вагнера в качестве скаута.....
альсато
альсато
вчера в 14:28
А Вагнер (то до сих пор)-красавЧег))))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:45
Вагнер Лав будет тренировать молодёжку-2 в Бразилии...) Хе-хе)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:44
Скаутом в Бразилии это то , что надо.
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:22
Скаутом да. Это хорошее дело. Это он сможет сделать хорошо, я думаю.
shlomo
shlomo
вчера в 10:07
Посмотрим какую ему роль выделят...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:00
Принеси-подай, пошёл нафиг не мешай...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:57
Будет подбирать игроков для ЦСКА в Бразилии.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 09:47
Ещё будучи игроком ЦСКА,Вагнер Лав говорил, что хочет стать армейским скаутом в Бразилии.
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
В сорок лет он уже не игрок. Лицензии тренера у него нет. Так чем он может помочь?)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:36
Да...
Этот полоз)) много попил спартаковской кровушки...))
Только его и не хватало в ЦСКА.
eswcwj38tr9h
eswcwj38tr9h
вчера в 09:27
Заинтриговал Бабай по полной программе
Гость
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