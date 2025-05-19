Бабаев: «Вагнер поможет нам, но не в качестве игрока»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что бывший форвард армейцев Вагнер Лав не окажется в московском клубе в качестве игрока.
Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему своё время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве.
В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в Российской Премьер-Лиге, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.
ЦВБП
Ждём Вагнера в качестве скаута.....
ЦВБП
Ждём Вагнера в качестве скаута.....
Этот полоз)) много попил спартаковской кровушки...))
Только его и не хватало в ЦСКА.
Этот полоз)) много попил спартаковской кровушки...))
Только его и не хватало в ЦСКА.