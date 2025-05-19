Бабаев: «Вагнер поможет нам, но не в качестве игрока»

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вчера, 09:22

Генеральный директор ЦСКА сказал, что бывший форвард армейцев не окажется в московском клубе в качестве игрока.

Вагнер говорил, что думает продлить карьеру. Но именно в контексте ЦСКА этой темы не касались. Всему своё время. Очень надеюсь и даже уверен, что Вагнер поможет нам, но в другом качестве.