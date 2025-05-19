Дом Ляказетта ограбили прямо во время его последнего матча в «Лионе»

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вчера, 08:13

Дом нападающего «Лиона» был ограблен во время матча заключительного 34‑го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» победил «Анже» 2:0.

По информации источника, двое грабителей вломились в дом прямо во время матча, вскрыв входную дверь и не застав никого в помещении. Преступники взломали сейф, украли деньги и драгоценности. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро. Местная полиция начала расследование.

Ляказетт забил оба гола в этом матче, а после завершения игры попрощался с трибунами. 33‑летний форвард ранее сообщал, что покинет «Лион» по окончании сезона.