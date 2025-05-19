Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалФранция. Лига 1 2024/2025

Дом Ляказетта ограбили прямо во время его последнего матча в «Лионе»

вчера, 08:13

Дом нападающего «Лиона» Александра Ляказетта был ограблен во время матча заключительного 34‑го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» победил «Анже» 2:0.

По информации источника, двое грабителей вломились в дом прямо во время матча, вскрыв входную дверь и не застав никого в помещении. Преступники взломали сейф, украли деньги и драгоценности. Ущерб оценивается в несколько десятков тысяч евро. Местная полиция начала расследование.

Ляказетт забил оба гола в этом матче, а после завершения игры попрощался с трибунами. 33‑летний форвард ранее сообщал, что покинет «Лион» по окончании сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
С Асенсио сняты обвинения в съемке интимного видео
15 мая
В отношении защитника «Реала» Асенсио возбуждено уголовное дело
15 мая
Официально«Севилья» сообщила о нападении вандалов после возвращения команды
11 мая
Злоумышленники ограбили дом игрока «Эмелека» и похитили его семью
24 апреля
Камеры в бане, где был избит Антон Мухин, не работали во время инцидента
12 апреля
В ФНЛ отреагировали на инцидент с футболистом Мухиным
10 апреля
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:30
Как гуманно, не стали потрошить избу до окончания чемпионата Франции, а то вдруг перенервничает и плохо сыграет в "заключительном" и пред... туре!
Джентельмены однако "Джентельмены удачи"))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:21
Ограбили "на посошок".
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:34
Александр, забивал голы в матче, а в это время, ему " забивали" дома.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 