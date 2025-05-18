«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу»

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» (2:3) в матче 37-го тура Ла Лиги.
Первый гол в игре на 4-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Айосе Перес. На 38-й минуте Ламин Ямаль сравнял счёт. На 45-й минуте Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 51-й минуте полузащитник «Вильярреала» Санти Комесанья сравнял счёт. На 80-й минуте Тейджон Бьюкенен принёс победу «Вильярреалу».
«Барселона» идёт на 1-м месте (85 очков), «Вильярреал» занимает 5-е место (67 очков).
Там вся АПЛ не знала что делать с его 3-5-2,в следующем сезоне его схема уже не работала так как ее раскусили и Конте устроил скандал с руководством и ушел(впрочем это его обычный маневр).
Флик думаю пойдет по такому же пути.
Там вся АПЛ не знала что делать с его 3-5-2,в следующем сезоне его схема уже не работала так как ее раскусили и Конте устроил скандал с руководством и ушел(впрочем это его обычный маневр).
Флик думаю пойдет по такому же пути.