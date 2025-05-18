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«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу»

вчера, 22:04
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«Барселона» проиграла «Вильярреалу» (2:3) в матче 37-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Айосе Перес. На 38-й минуте Ламин Ямаль сравнял счёт. На 45-й минуте Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 51-й минуте полузащитник «Вильярреала» Санти Комесанья сравнял счёт. На 80-й минуте Тейджон Бьюкенен принёс победу «Вильярреалу».

«Барселона» идёт на 1-м месте (85 очков), «Вильярреал» занимает 5-е место (67 очков).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:30
Пожалуй в следующем сезоне надо что то делать с защитой,в этом матче она напрочь отсутствовала. Третий гол Субмарины это просто проходной двор, забивать могли этот мяч,чуть ли не все желторотики,включая голкипера. И снова Три!!! Это уже не случайность,а закономерность.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 12:55
Всё правильно сказал!!!!!!!
Полностью согласен- всегда, важно уметь выслушать оппонента и в корректной форме изложить свою точку зрения, даже, если она идёт в разрез с общепринятой. На счёт Алонсо, сейчас, ничего не могу сказать. Возможно, он отойдет от своей привычной формы ведения игры и предложит что-то более интересное. Поглядим...
Недавно смотрел интервью Алонсо, немецкому ZDF, где он, тепло попрощался с болельщиками Байера, и, как мне показалось, даже всплакнул. Не меньше мужа, переживала и его жена- очень красивая женщина!!!
Вобщем- Удачи Реалу- самому Великому Мировому Клубу!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:39, ред.
Да какие обиды, Вить))) Я хоть и помладше тебя, но всё же не в том возрасте, чтобы обижаться на конструктивные и разумные высказывания. На счёт различия фанатов и болельщиков, - полностью согласен. Просто некоторые фанаты напоминают мне сектантов, для которых любая, даже малейшая критика в сторону их клуба, - это табу. И на любую критику в сторону их команды, они пытаются тебе съязвить или как-то подколоть в ответ. А вот с тобой всегда приятно вести диалог)) Вот к примеру, у нас с тобой немного разные видения на футбольную философию Х. Алонсо как тренера, но это не мешает нам нормально общаться, и делиться мнениями об этом. Также к примеру с Максом (Петля) у нас тоже иногда расходились мнения на счёт той или иной ситуации, но мы при этом нормально общаемся без какой-то взаимной антипатии. Как по мне, главное это уважение к собеседнику, не зависимо от того сходитесь вы во мнениях или нет.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 11:24
Виталь, быть болельщиком и фанатом- разные понятия, поэтому я и разделяю- одно от другого. Я, всю жизнь фанател от московского Динамо, отстаивал свою любовь к клубу, даже на республиканском стадионе в Киеве!!! Кроме всего, для меня это семейная традиция от Отца, который всю жизнь болел за Динамо. И сейчас, имею Счастье и Честь общаться с Легендами любимого Клуба-70х!!! Ну и конечно, все мы, жили в одной стране, и я мог видеть любимый клуб в Киеве, когда команда приезжала в Столицу Украины... Да, я могу считать себя фанатом Динамо.
Но и болельщиком Реала или Барселоны можно быть разным. Можно жить в России, но при этом разбираться в футболе и писать футбольные диссертации, как это делаешь ты, а можно считать себя фанатом, но при этом ничего не понимать в футболе. Всё очень просто и доступно. При этом, никого не хотел обидеть- только мысли вслух, Дружище.)))
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 11:03
Отлично.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:57
Привет, Дружище!!!
Позволю себе тут не согласиться с тобой. Чтобы быть болельщиком команды, не обязательно быть всегда физически возле команды. Я вот никогда не был на Сантьго Бернабеу, чтобы воочию лицезреть матчи любимой команды. Но при этом болею за Реал со времён Йерро, Рауля и Роберто Карлоса, стараюсь не пропускать ни одной игры любимой команды, и считаю себя болельщиком Реала. Другое дело, что болельщик - это понятие для всех разное. Для меня, к примеру болеть за свой клуб - это радоваться победам и грустить от поражений, это хвалить команду, когда у неё все получается, и критиковать за их косяки и недоработки. Поэтому я не понимаю тех болельщиков, которые оправдывают любые действия своей команды, любые их провалы и поражения. Для меня это то же самое, что похвалить ребёнка, получившего двойку, и оправдать это тем, что, ну ничего страшного, в общем-то год отучился нормально, так что сойдёт и так, можешь завтра ещё одну двойку получить, на общую картину в аттестате она уже всё равно не повлияет.
Capral
Capral ответ drilkin (раскрыть)
сегодня в 10:34
Даже, после самых больших побед, надо уметь- заглянуть в будущее и трезво анализировать настоящее...
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:31
Привет, Дружище!!!
Ну, для начала- кто эти фанаты, те, кто пишут на Соккере? Это не фанаты, живущие в России и не имеющие к Барселоне- ни юридического, ни фактического, ни морального отношения. Фанаты, те, кто постоянно возле команды, везде с ней, сопровождают её по стране и за её пределами... Люди, живущие интересами клуба и как минимум знающие язык. А так, каждый может считать себя фанатом, по желанию. И пусть не обижаются на меня болельщики Барселоны, но хотелось бы от них, больших футбольных знаний, и умения различать- настоящее, истинное, от фальшивой подделки...
drilkin
drilkin
сегодня в 10:26
Поэтому, люди понимающие в футболе, говорят:рано, торжествовать то...
Оказывается, что я вообще не понимаю в футболе! Для меня так: выиграл чемпионат, то надо торжествовать. А чего ждать? Что когда то не станешь чемпионом и заранее грустить о будущем поражении???
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:37, ред.
Некоторые болельщики Барселоны конечно будут говорить, что их команда уже чемпион, и им ничего уже не нужно в плане очков в турнирной таблицы, и, в принципе, будут правы. Команда - чемпион, очки не нужны. Но любая команда в первую очередь играет для болельщиков, потому что без болельщиков у этих футболистов не было бы таких заоблачных зарплат, не было бы такой оглушительной славы и мирового признания. Можно сказать, что клуб состоит на содержании своих болельщиков, потому что основной доход клуб получает от продажи билетов, трансляций, клубной атрибутики и спонсорских контрактов. И всё это оплачивают болельщики.

Поэтому проводить последний матч в сезоне на своём поле так безответственно и наплевательски, - это в первую очередь полное неуважение к своим болельщикам. И, если честно, я не понимаю тех фанатов, которые оправдывают подобные действия своей любимой команды.
2vtfs246fwd2
2vtfs246fwd2
сегодня в 09:12
Дело всё в том что Флик наступает на те же грабли,что и Анчелотти,они создают игру вокруг одного игрока ,выделяя его от других,это создаёт плохую атмосферу в команде,то ли ещё будет!!!
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 09:11, ред.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 05:56
    Беспокойная человеческая натура, даже в момент завоевания клубом практически всех трофеев, ищет возможные причины будущих провалов.

    Клуб, после невнятных предыдущих сезонов, резко взлетел вверх. Кто-то мог представить до начала сезона, что Барселона выиграет Ла лигу, возьмёт два кубка, вчистую разгромит главного конкурента , и будет в шаге от победы в ЛЧ? Даже преданным поклонникам вряд ли такое виделось. А команда это сделала.

    Барселона всего за один сезон сильно выросла, раскрылась молодёжь, появилась феноменальная результативность и как следствие зрелищность. Клуб, его игроки и тренер в числе главных претендентов на индивидуальные международные призы. Радуйтесь здесь и сейчас, а предсказания что будет дальше оставьте футбольным экспертам.

    Нет в мире совершенства, и Барселона неидеальна. Но за эту резкую прибавку в качестве, в результатах, в зрелищности и тому подобном стоит сказать спасибо игрокам, тренерам и всем причастным к клубу. Прекрасный сезон завершается с весомыми трофеями, а отдельное поражение оставьте для радости поклонникам соперников каталонского клуба, их кампании много хуже, пусть хоть этому поражению порадуются.

    Ждём следующий сезон. Интересно будет посмотреть за развитием команды, за поиск противоядия её тактики конкурентами, да и в целом на второй сезон, который не всегда бывает столь же ярок, как первый.
    Барселона подарила праздник в этом году, и за это ей спасибо.
    7f9bpduav3fy
    7f9bpduav3fy
    сегодня в 05:29
    Похоже просто решили помочь Вильярреалу.
    Тень 20
    Тень 20
    сегодня в 01:11
    Если бы Барселоне было по фиг на результат, она бы не вышла основным составом. Дома!!!
    Так что, это - самое настоящее поражение!!!
    Ура, Вильярреал!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:24
    Они эту зарплату отработали честно. По чемпионски))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ UncleZack (раскрыть)
    сегодня в 00:15, ред.
    Поправочка, любезный.
    Конте в первом сезоне Челси играл не столько в 3-5-2, сколько в 3-4-3.
    Именно 3-4-3 принесла итальянцу титул с Челси, когда он практически всех выносил в АПЛ.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 23:56
    Чемпионы могут и проиграть
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 23:51, ред.
    "Уж сколько раз твердили миру" ( И.А. Крылов, "Ворона и лисица" ). Эти строчки из басни я привёл не зря. Давно известно, что команда, досрочно ставшая чемпионом, отпускает вожжи и в следующих, ничего не значащих для неё матчах, играет в своё удовольствие, порой жертвуя игровой дисциплиной. И это естественно. Футболисты не железные, приложили максимум усилий, чтобы стать первыми, обошли извечных конкурентов, поэтому играли расслабленно, и в какие-то моменты относились к ним менее дисциплинированно. Ничего страшного. Предположу, что и сами футболисты, и болельщики команды спокойно отреагировали на проигрыш любимой команды. Чуть - чуть расстроились, но и только.
    Как раз тот случай, когда надо понять и простить. Предлагаю хулителям "Барселоны" сделать то же самое. А то навешали на неё всех собак, позабыв про психологию игры.
    catal
    catal
    вчера в 23:39, ред.
    Анчелотти поздравил Барселону и пророчествовал, что в следующем сезоне у нее ничего легкого уже не будет.
    "Они заслужили титул. Но в следующем сезоне всё будет иначе".
    Так наверное и произойдет.
    112910415
    112910415
    вчера в 23:32
    Солнцем полна голова...
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 23:27
    Обе команды вышли просто погонять мяч в удовольствие
    UncleZack
    UncleZack ответ Bombon (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Я говорил тоже самое,этот сезон Барсы напоминает первый сезон Конте в Челси.
    Там вся АПЛ не знала что делать с его 3-5-2,в следующем сезоне его схема уже не работала так как ее раскусили и Конте устроил скандал с руководством и ушел(впрочем это его обычный маневр).
    Флик думаю пойдет по такому же пути.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ UncleZack (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Аа. В соккере в турнирной таблице ла лиги красным выделено...теперь понятно
    UncleZack
    UncleZack ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Вильяреал вышел в ЛЧ,от Испании 5 команд проходят в ЛЧ на следующий сезон.
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 22:58
    Барселона почти всегда проигрывает крайние матчи после оформления чемпионства.
    Не могу не отметить левую ногу Ямаля, он им просто сокрущает соперника, парень почти неудержим.
    Почти готовый кандидат на ЗМ.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:54
    Канадец забросил победную шайбу)...
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 22:50
    В какой ещё ЛЕ подлодка? От Испании пять команд в ЛЧ.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 22:48
    врядли Ямаль заслужил Золотой мяч в этом году. если еще и Интер выиграет ЛЧ, то непонятно вообще кому отдавать в этом году
    Futurista
    Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:48
    За немаленькую зарплату)...
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