«Барселона» дома проиграла «Вильярреалу»

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вчера, 22:04

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» (2:3) в матче 37-го тура Ла Лиги.

Первый гол в игре на 4-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Айосе Перес. На 38-й минуте Ламин Ямаль сравнял счёт. На 45-й минуте Фермин Лопес вывел «Барселону» вперёд. На 51-й минуте полузащитник «Вильярреала» Санти Комесанья сравнял счёт. На 80-й минуте Тейджон Бьюкенен принёс победу «Вильярреалу».

«Барселона» идёт на 1-м месте (85 очков), «Вильярреал» занимает 5-е место (67 очков).