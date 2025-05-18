«Реал» обыграл «Севилью» в матче с двумя удалениями

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вчера, 21:59

«Севилья» проиграла «Реалу» (0:2) в матче 37-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Севильи» Лоик Баде. На 46-й минуте с поля удалили форварда «Севильи» Исаака Ромеро. На 75-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 87-й минуте Джуд Беллингем отправил второй мяч в ворота «Севильи».

«Севилья» идёт на 16-м месте (41 очко), «Реал» занимает 2-е место (81 очко).