«Реал» обыграл «Севилью» в матче с двумя удалениями

«Севилья» проиграла «Реалу» (0:2) в матче 37-го тура Ла Лиги.
На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Севильи» Лоик Баде. На 46-й минуте с поля удалили форварда «Севильи» Исаака Ромеро. На 75-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 87-й минуте Джуд Беллингем отправил второй мяч в ворота «Севильи».
«Севилья» идёт на 16-м месте (41 очко), «Реал» занимает 2-е место (81 очко).
Кто смотрит матчи Реала, не дадут соврать - Винисиуса и остальных хватают руками защитники при каждом удобном случае. С тех пор как это стало ненаказуемо, стало совершенно не ясно, как трактовать такие ситуации в "фоле последней надежды".
В Классико последнем очевидный фол Тчуамени ровно за такое же - не красная. Так и по сезону таких случаев полно во все стороны.
А сегодня красная.
По второй красной вопросов нет, так можно сломать ногу, но первая... Железно красная, но не по "волнообразной" логике судейства в Испании.
В остальном, ничего неожиданного. Полный мрак, никакой идеи. Даже против 9ых ждали удара Мбаппе.
Скорее бы следующий сезон.
Кто смотрит матчи Реала, не дадут соврать - Винисиуса и остальных хватают руками защитники при каждом удобном случае. С тех пор как это стало ненаказуемо, стало совершенно не ясно, как трактовать такие ситуации в "фоле последней надежды".
В Классико последнем очевидный фол Тчуамени ровно за такое же - не красная. Так и по сезону таких случаев полно во все стороны.
А сегодня красная.
По второй красной вопросов нет, так можно сломать ногу, но первая... Железно красная, но не по "волнообразной" логике судейства в Испании.
В остальном, ничего неожиданного. Полный мрак, никакой идеи. Даже против 9ых ждали удара Мбаппе.
Скорее бы следующий сезон.