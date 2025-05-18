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«Реал» обыграл «Севилью» в матче с двумя удалениями

вчера, 21:59
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Севилья» проиграла «Реалу» (0:2) в матче 37-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте красную карточку получил защитник «Севильи» Лоик Баде. На 46-й минуте с поля удалили форварда «Севильи» Исаака Ромеро. На 75-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 87-й минуте Джуд Беллингем отправил второй мяч в ворота «Севильи».

«Севилья» идёт на 16-м месте (41 очко), «Реал» занимает 2-е место (81 очко).

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Знаешь, я не фанат Мбаппе и прекрасно помню как он однажды "кинул" Реал и не перешёл в 2022 году
Но я не понимаю как это он по твоему мнению мешает если он забил уже 41 гол в сезоне
Повторюсь, Реал проиграл 4 титула из-за защиты, пропустив недопустимо много голов
Нужно укрепить защиту и титулы будут!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 09:51
Ни одна команда не может постоянно выигрывать.
А тем более у Реала были объективные причины для этого.
Не вижу смысла на что-то указывать тут. Впереди Реал ждут новые большие победы и это очевидно, наберись терпения, раз уж ты так переживаешь за этот клуб))
Incredulous
Incredulous
сегодня в 06:56
Матч, который ничего не решал ни для Реала, ни для Севильи, но все же игра была не совсем скучной. Два удаления у Севильи лишили её хоть каких-то шансов на победу в этом матче. Первое из которых под большим вопросом, да была задержка соперника руками, был срыв потенциально опасной атаки, но это не был фол последней надежды, потому что параллельно поцентру бежал ещё один защитник. Да, по букве закона за это можно дать красную, но тогда такие удаления пожно делать почти в каждом матче.

По самой игре, ничего нового от Реала, отсутствие какой-либо поставленной игры, футболисты бегают каждый сам за себя. Следствии чего первый гол, как и большинство в этом сезоне, забивается исключительно за счёт индивидуального мастерства отдельно взятого игрока, в данном случае - Мбаппе. По защите - это тихий ужас. Вальехо - это даже не уровень дубля Реала, не то, что основной команды. А Хакобо Рамон умудряется привозить во втором матче подряд, благо, что соперник не смог умело воспользоваться этим привозом, ну и Лунин помоги это играя против далеко не самого сильного соперника, который ещё и в меньшинстве.

Ну, а Севилья молодцы, учитывая что играли практически сначала матча вдесятером, а начиная со второго тайма, вообще вдесятером, дю - ещё довольно долго и неплохо держались.

В любом случае, болельщиков Реала с победой! Хотя лично у меня от такой победы больше неприятного осадка, чем радости.
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 06:26
Мбаппе пока ничего не выиграл, его бывший клуб сходу выиграет ЛЧ после его ухода. Вот будет холодный душ для него. Теперь он в Мадриде будет мешать выигрывать титулы.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 06:21
Сказать может, но у Барселоны президент не настолько влиятельный.
wj8pzwkdv7bm
wj8pzwkdv7bm
сегодня в 05:27
Против девятерых можно было и больше наколотить.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:40
Матч, лично мне, доказал, в насколько хреновой ситуации судейская тема в Испании, а то и в мировом футболе в принципе.
Кто смотрит матчи Реала, не дадут соврать - Винисиуса и остальных хватают руками защитники при каждом удобном случае. С тех пор как это стало ненаказуемо, стало совершенно не ясно, как трактовать такие ситуации в "фоле последней надежды".

В Классико последнем очевидный фол Тчуамени ровно за такое же - не красная. Так и по сезону таких случаев полно во все стороны.
А сегодня красная.
По второй красной вопросов нет, так можно сломать ногу, но первая... Железно красная, но не по "волнообразной" логике судейства в Испании.

В остальном, ничего неожиданного. Полный мрак, никакой идеи. Даже против 9ых ждали удара Мбаппе.
Скорее бы следующий сезон.
амурец
амурец
сегодня в 00:32
Реал с победой
Маг_тм
Маг_тм ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 00:14
Уверен любой фанат Реала тоже самое может сказать в адрес президентов Барсы)
112910415
112910415
вчера в 23:31
Ну молодцы же!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Кстати говоря у Мбаппе в этом сезоне есть титулы,Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок
Да они не особо значимые но напомню что б их выиграть,нужно для этого выиграть Лигу Чемпионов,которую Реал взял в прошлом году,а не в 2015!
Реал вернётся,как это было всегда
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:01
Я не могу знать, что их ждёт впереди! Да у них сколько сезонов было, когда раз за разом вылетали. В кеч 30 лет была засуха, а история часто повторяется.
Мбаппе может выиграть, но без титулов это пустышка.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 22:53
А почему бы Мбаппе не выиграть золотую бутсу,потому что ты не хочешь?
Команда проиграла четыре турнира потому что защита сейчас худшая в 21 веке,Реал много пропускает!
А победы и титулы впереди,ты и сам знаешь
Исторически всегда так было,если Реал провалил сезон(а этот сезон он провалил) в следующие два три сезона Мадрид обязательно берёт ЛаЛигу или ЛЧ или и то и другое!
Датак
Датак
вчера в 22:50
хотя бы сегодня можно сравнить спартак с реалом..?
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:48
Ну он как никто другой может посодействовать в голосовании на золотой мяч как в 2013 году)
Agamaga005
Agamaga005 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:45
Мотивирован на золотую бутсу? Команда пролетела во всех турнирах.
Салах выиграл АПЛ. Ему к лицу будет выиграть и ЗБ.
протон
протон
вчера в 22:44
Найди 5 отличий от фола Тмуамени неделей ранее!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:41
Жаль матч ничего не решает, писать что Перес всё купил - не актуально)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:09
Севилья прям как крылышки сегодня....
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:02, ред.
Матч ничего не значил но Мбаппе мотивирован
Ещё один гол и он получит золотую бутсу
Правда есть ещё Салах
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:01
Как говорится потешили себя победой
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