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Гол Соболева принёс «Зениту» победу над «Ростовом»

вчера, 21:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ростов» проиграл «Зениту» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 30-й минуте забил нападающий «Зенита» Александр Соболев.

«Ростов» идёт на 8-м месте (38 очков), «Зенит» занимает 2-е место (63 очка).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 14:38
Вот и пригодился!))))...а тут НЕКОТОРЫЕ в слух рассуждают.. на хрена взяли -да, чтобы СМЕХУ до х.... еще больше было)))))
4RT
4RT
сегодня в 14:04
Еле-еле детсад обыграли
derrik2000
derrik2000 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:38
Не-не. Было. Как раз на размер стопы)). В повторе всё показали.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:47
В наших словарях синонимов ноги растут или от "шеи" или от "ушей", от зуба не встречал, впрочем, это мало, что меняет....))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:35, ред.
Привет, Олег!!!
Почему не согласен? Очень даже согласен, просто, когда ноги длинные, то говорят-растут от коренного зуба. Впрочем, это мало что меняет...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 09:34
Дядько!

Не будь наивным...) Какая стопа?))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:31
Привет Виктор!
Не согласен?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 09:25
От коренного зуба...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kolymchanin (раскрыть)
сегодня в 09:16
Это Вам не Магадан...))), тут всё иначе и золотые медали будут вручать с дрожащих серебряных подносов в руках эскортниц с "ногами от ушей"
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 09:10
Здесь дисциплина более жесткая....)
А поэтому любители горячего словца или свалили отсюда или приняли требования ресурса...
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:29
Возможно...
протон
протон
сегодня в 00:29
Краснодар сможет сыгратьв ничью с Динамо. Ахмату терять нечего, а Зенит разделается умело с Ахматом. Получается, что Зенит - чемпион?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:26
..., но и 3-4 центнера легкоусвояемого мяса...)

Что до Зенита..., Питер снова чемпион, - Краснодару не победить Динамо.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31
Лично срач, разделивший Soccer и Бомбардир, а некоторые как Юра Зотов свалили в Чемпионат, и нашли себя, а блогерша Арсенала, раньше авствки футболистов выставляла,, а ныне работает наГенича и КО, на пару с Елагиным
протон
протон
вчера в 23:18
Быки могут дать осечку под конец чемпа. у них это не редкость.
протон
протон
вчера в 22:39
думаю, все болельщики Ростова испытывают испанский стыд за свой клуб сегодня
25процентный клоун
25процентный клоун ответ NYJ (раскрыть)
вчера в 22:37
А в лигу чемпионов играют и зимой, а ежели посмотрим на то как там играли команды?
А вы вкурсе, что ЛЧ сейчас не играет?
Gotlib
Gotlib ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:21
    NYJ
    NYJ
    вчера в 22:20, ред.
    Если нас допустили в еврокубки, то выносили бы поочередно все наши клубы, у меня сложилось такое ощущение от последней игры двух претендентов, как Краснодара, так и Зенита
    Александр Гармашов
    Александр Гармашов
    вчера в 22:19
    Ели ели
    Capral
    Capral ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:15
    Вы уверены, проверяли?)))
    trimetil
    trimetil ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Дал отдохнуть основе, после того, как ваших в кубке дрюкнули.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kolymchanin (раскрыть)
    вчера в 22:11
    Здесь люди более культурные, чем на других сайтах, я обобщил
    Kolymchanin
    Kolymchanin ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Про Ростов вообще и намёка не было, как и на "перекладывании ответственности", так что Ваша пословица не к месту.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kolymchanin (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Всё зависит от Краснодара, легко ответственность переложить на Ростов когда сами 1-4 от Зенита, очередной сезон сопли, крики, недовольства «На зеркало неча пенять, коли рожа крива.»
    Futurista
    Futurista ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 22:03
    Тоже хорошая позиция...беспроигрышная...но и безвыигрышная)...
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 22:02
    Бомжи скрипят, но держатся в гонке...
    Kolymchanin
    Kolymchanin
    вчера в 22:00
    Надеюсь тренд, что в год 100-летия клуба, клуб не становитсяс чемпионом, продолжиться!
    Gotlib
    Gotlib ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:58
    Я вообще держусь подальше от азартных игр.)))
    Futurista
    Futurista ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 21:56
    И Динамо и Ахмат не фавориты в своих матчах...но Вы можете рискнуть и поставить на их победы)...
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