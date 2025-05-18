Гол Соболева принёс «Зениту» победу над «Ростовом»

«Ростов» проиграл «Зениту» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 30-й минуте забил нападающий «Зенита» Александр Соболев.
«Ростов» идёт на 8-м месте (38 очков), «Зенит» занимает 2-е место (63 очка).
«Ростов» проиграл «Зениту» (0:1) в матче 29-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 30-й минуте забил нападающий «Зенита» Александр Соболев.
«Ростов» идёт на 8-м месте (38 очков), «Зенит» занимает 2-е место (63 очка).
С чьей "подачи было это "гениальное решение"?
САМ и.о. или кудрявый посоветовал?
Зеня мог полную кошёлку в 1-м тайме НАПИХАТЬ, если бы не Одоевский и самоотверженность в своей штрафной молодых Ростова.
Лично мне ЭТО решение непонятно.
Или решили в Ростове, как советовал "представитель спорткомитета" в фильме "Движение вверх" в исполнении Владимира Меньшова - "ПРОИГРАЙТЕ ДОСТОЙНО"???
В общем, мне непонятно.
И даже "зелёные" имели в 1-м тайме МОМЕНТИЩЕ, но...
Зелёные: что с них возьмёшь? ((
Жаль, конечно, что Осипенко, как сказали комментаторы, "на длину стопы", был вне игры при забитии гола в дополнительное время...((
Жаль.
Очень жаль.
С чьей "подачи было это "гениальное решение"?
САМ и.о. или кудрявый посоветовал?
Зеня мог полную кошёлку в 1-м тайме НАПИХАТЬ, если бы не Одоевский и самоотверженность в своей штрафной молодых Ростова.
Лично мне ЭТО решение непонятно.
Или решили в Ростове, как советовал "представитель спорткомитета" в фильме "Движение вверх" в исполнении Владимира Меньшова - "ПРОИГРАЙТЕ ДОСТОЙНО"???
В общем, мне непонятно.
И даже "зелёные" имели в 1-м тайме МОМЕНТИЩЕ, но...
Зелёные: что с них возьмёшь? ((
Жаль, конечно, что Осипенко, как сказали комментаторы, "на длину стопы", был вне игры при забитии гола в дополнительное время...((
Жаль.
Очень жаль.