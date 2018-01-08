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Марсело: «Мы все расстроены, это фиаско»

сегодня, 08:32
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Реала» Марсело дал интервью после ничьей с «Сельтой» в матче 18-го тура Ла Лиги:

«Мы все расстроены, это фиаско. Мы пытаемся выбраться из сложившейся ситуации, она нам вовсе не нравится.

Приходится тяжело, ведь чем чаще играешь вничью или проигрываешь, тем больше давления на вас оказывают.

Мы делаем все, что в наших силах: стараемся демонстрировать хороший футбол, забивать мячи, двигать мяч, но не очень получается. Остается лишь сражаться и делать все возможное для побед».

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Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 16:58
Какое же это фиаско? В этом матче могли и проиграть, так что радуйтесь 1 очку.
ArtNow
ArtNow ответил Saang
сегодня в 15:02
Saang:
Про братана уже пошутили?
Нет, тебя вот ждали
Saang
Saang
сегодня в 13:13
Про братана уже пошутили?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 12:37
Исходя из нынешнего состояния команды, это вовсе даже не провал, а вполне приемлемый результат.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:26
Вратарь конечно отбил пенальти , но менять его надо срочно.А в полузащите Кроос пустой -не бежит да и Модрич уже ходит на полусогнутых.Марсело гоняется в атаке подменяя стоячего Роналду и Кроса, и получает Реал по его флангу.Видится ухудшение Реала, и сезон будет провальным.А ПСЖ их расчистит по полной на 5 голов.
Михаил Мильто
Михаил Мильто
сегодня в 12:24
Да ладно ты че, какое фиаско, ты же сам пару недель назад говорил, что у вас "все круто", что "еще куча игр догоним всех", сам же говорил "болельщики зажрались одними победами", подумаешь 4-е после половины сезона, норм еще раз 6-7 проиграть можно, а в следующем сезоне цель уже будет, как бы попасть в тройку, чтобы в лигу чемпионов пройти!!!!!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:59
В защите без Рамоса никуда..
Васкес с... сын
vale46
vale46
сегодня в 11:07
А добивалду почему не решает?он же у вас тащер,легенда и самый лучший!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:58
Марсело: «Мы все расстроены, это фиаско»

Он забыл добавить "братан" :)
grafff
grafff
сегодня в 10:30
Мертвые
No problem
No problem
сегодня в 09:40
В лч на следующий сезон надо пробится.
Этот уже благополучно про$рали.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:33
По меньше пижонить надо и не привозить голы!
Крылатый
Крылатый
сегодня в 08:41
Это фиаско, братан! :)
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 08:33
Спад после 2х лет, это вполне ожидаемо..
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