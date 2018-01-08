Марсело: «Мы все расстроены, это фиаско»

Защитник «Реала» Марсело дал интервью после ничьей с «Сельтой» в матче 18-го тура Ла Лиги:

«Мы все расстроены, это фиаско. Мы пытаемся выбраться из сложившейся ситуации, она нам вовсе не нравится.

Приходится тяжело, ведь чем чаще играешь вничью или проигрываешь, тем больше давления на вас оказывают.

Мы делаем все, что в наших силах: стараемся демонстрировать хороший футбол, забивать мячи, двигать мяч, но не очень получается. Остается лишь сражаться и делать все возможное для побед».