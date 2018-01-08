«Лестер» нашёл замену Мусе

«Лестер Сити» близок к тому, чтобы совершить свой первый зимний трансфер в этом году.

Сообщается, что «лисы» согласовали с «Газелеком» из второго дивизиона чемпионата Франции переход нападающего Фуссени Диабате.

22-летний малиец, по слухам, обойдется «Лестеру» в 2 млн евро. Велика вероятность того, что, приобретя Диабате, английский клуб расстанется с нападающим Ахмедом Мусой, который может вернуться в ЦСКА.