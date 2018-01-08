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«Лестер» нашёл замену Мусе

сегодня, 09:26

«Лестер Сити» близок к тому, чтобы совершить свой первый зимний трансфер в этом году.

Сообщается, что «лисы» согласовали с «Газелеком» из второго дивизиона чемпионата Франции переход нападающего Фуссени Диабате.

22-летний малиец, по слухам, обойдется «Лестеру» в 2 млн евро. Велика вероятность того, что, приобретя Диабате, английский клуб расстанется с нападающим Ахмедом Мусой, который может вернуться в ЦСКА.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил Karkaz
сегодня в 18:19
Karkaz:
Может еще Слуцкий в Лестер бонусом должен был идти?
Причем тут Слуцкий? Если на Мусу рассчитывал Раньери, а новому тренеру он оказался не нужен? Так часто бывает в футболе, в таких же ситуациях оказывались Павлюченко и Красич.
Karkaz
Karkaz ответил Фата лист
сегодня в 18:17
Фата лист:
Что странного? Шел к одному тренеру, пришел к другому...
Может еще Слуцкий в Лестер бонусом должен был идти?
Фата лист
Фата лист ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:59
Что странного? Шел к одному тренеру, пришел к другому...
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил SHMEL
сегодня в 13:15
SHMEL:
Прежде чем исполнятся все мои желания,про тебя уже все забудут...
Да,столько люди не живут,сколько ты себе желаний загадал.Вот и я вечен((
SHMEL
SHMEL ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 13:14
Рубиновый Дракон:
Мечтай о чем нибудь более реальном,чем Рубин в пердиве,а то так и состаришься с не исполненной мечтой))А то,что кони окажутся выше нас в этом сезоне чемпионата..это твое второе желание?
Прежде чем исполнятся все мои желания,про тебя уже все забудут...
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил cska plus
сегодня в 12:30
cska plus:
В ауле котором ты живёшь, новости приходят с опозданием, всё-таки рубин будет в ФНЛ.
Дима,тебе бы работу найти,чтобы всякие крамольные мысли в голову не лезли))
cska plus
cska plus ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 12:27
Рубиновый Дракон:
А что ты хочешь услышать?Что Рубин в ФНЛ еще не вылетел даже Димону с Артемоном понятно)) О Мусе мечтаешь?
В ауле котором ты живёшь, новости приходят с опозданием, всё-таки рубин будет в ФНЛ.
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил SHMEL
сегодня в 12:26
SHMEL:
Да,мечтаю увидеть Рубин в пердиве,из за таких болельщиков как ты и казанский.А насчет Мусы мне все равно,у меня нет идолов и кумиров.Придет-хорошо,а не придет-ничего страшного,мы и без него справимся и окажемся по итогам чемпионата выша вас...
Мечтай о чем нибудь более реальном,чем Рубин в пердиве,а то так и состаришься с не исполненной мечтой))А то,что кони окажутся выше нас в этом сезоне чемпионата..это твое второе желание?
SHMEL
SHMEL ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 12:22
Рубиновый Дракон:
А что ты хочешь услышать?Что Рубин в ФНЛ еще не вылетел даже Димону с Артемоном понятно)) О Мусе мечтаешь?
Да,мечтаю увидеть Рубин в пердиве,из за таких болельщиков как ты и казанский.А насчет Мусы мне все равно,у меня нет идолов и кумиров.Придет-хорошо,а не придет-ничего страшного,мы и без него справимся и окажемся по итогам чемпионата выша вас...
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил SHMEL
сегодня в 12:19
SHMEL:
Поглядел,вопросы все те же... К сожалению в ответе ничего умного не услышал...
А что ты хочешь услышать?Что Рубин в ФНЛ еще не вылетел даже Димону с Артемоном понятно))
О Мусе мечтаешь?
SHMEL
SHMEL ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 12:16
Рубиновый Дракон:
Погляди на турнирную таблицу и не задавай больше таких неумных вопросов))
Поглядел,вопросы все те же...
К сожалению в ответе ничего умного не услышал...
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответил SHMEL
сегодня в 12:04
SHMEL:
Меньше думай.Больше следи за свершившимися фактами .Как там рубин,не вылетел ещё?
Погляди на турнирную таблицу и не задавай больше таких неумных вопросов))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:02
А что её искать то было? Парень в запасе просидел, почти нулевое кпд...
И это при любви Лестера к скоростным контратакам... Очень странно, что он не подошёл клубу.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:24
Я думаю Муса вернется в ЦСКА
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:01
Станет несомненным усилением для нынешнего ЦСКА.
SHMEL
SHMEL ответил Рубиновый Дракон
сегодня в 10:48
Рубиновый Дракон:
Я уж подумал,что в обмен на Оланаре,но нет,во втордиве получше нашли футболиста)))
Меньше думай.Больше следи за свершившимися фактами .Как там рубин,не вылетел ещё?
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
сегодня в 10:06
Я уж подумал,что в обмен на Оланаре,но нет,во втордиве получше нашли футболиста)))
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