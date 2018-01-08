«Лестер» нашёл замену Мусе

«Лестер Сити» близок к тому, чтобы совершить свой первый зимний трансфер в этом году.
Сообщается, что «лисы» согласовали с «Газелеком» из второго дивизиона чемпионата Франции переход нападающего Фуссени Диабате.
22-летний малиец, по слухам, обойдется «Лестеру» в 2 млн евро. Велика вероятность того, что, приобретя Диабате, английский клуб расстанется с нападающим Ахмедом Мусой, который может вернуться в ЦСКА.
О Мусе мечтаешь?
О Мусе мечтаешь?
К сожалению в ответе ничего умного не услышал...
К сожалению в ответе ничего умного не услышал...
И это при любви Лестера к скоростным контратакам... Очень странно, что он не подошёл клубу.
И это при любви Лестера к скоростным контратакам... Очень странно, что он не подошёл клубу.