«Сандерленд» арендовал оборонца «Челси»

«Сандерленд» заключил арендное соглашение с защитником «Челси» Джеком Кларк-Салтером. 20-летний игрок останется в составе «черных котов» до конца сезона.
Кларк-Салтер приложил руку к чемпионству сборной Англии (U20) на летнем молодежном мундиале. В составе лондонского клуба защитник дебютировал в 2016 году, но потом отправился в «Бристоль Роверс». В этом сезоне Джек в составе «синих» не играл.
Ранее сообщалось, что «Челси» может отдать в аренду нападающего Миши Батшуайи.
🏆 Win the World Cup— Sunderland AFC 🔴⚪ (@SunderlandAFC) 8 января 2018 г.
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✍️ Sign a new deal @ChelseaFC
🧣 Scarf pic at #SAFC
Jake Clarke-Salter is living the life... pic.twitter.com/pKJZO3W4O6