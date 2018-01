«Сандерленд» арендовал оборонца «Челси»

«Сандерленд» заключил арендное соглашение с защитником «Челси» Джеком Кларк-Салтером. 20-летний игрок останется в составе «черных котов» до конца сезона.

Кларк-Салтер приложил руку к чемпионству сборной Англии (U20) на летнем молодежном мундиале. В составе лондонского клуба защитник дебютировал в 2016 году, но потом отправился в «Бристоль Роверс». В этом сезоне Джек в составе «синих» не играл.

Ранее сообщалось, что «Челси» может отдать в аренду нападающего Миши Батшуайи.

🏆 Win the World Cup

👑 Entertain royalty

✍️ Sign a new deal @ChelseaFC

🧣 Scarf pic at #SAFC



Jake Clarke-Salter is living the life... pic.twitter.com/pKJZO3W4O6