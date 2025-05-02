«Локомотив» — лидер среди клубов РПЛ по задействованию российских игроков

По данным Opta, у «Зенита» наименьший процент игровых минут, отведенных российским футболистам, в этом сезоне РПЛ, в то время как «Локомотив» занимает первое место по этому показателю.
Рейтинг выглядит следующим образом:
79,5% – «Локомотив»;
77,8% – «Факел»;
71,8% – «Динамо» Махачкала;
68,6% – «Ростов»;
67,2% – «Пари НН»;
67,1% – «Крылья Советов»;
59,6% – «Химки»;
54,1% – «Акрон»;
54,0% – «Оренбург»;
51,7% – «Рубин»;
51,6% – «Ахмат»;
51,3% – ЦСКА;
40,3% – «Динамо» Москва;
39,2% – «Спартак»;
28,4% – «Краснодар»;
25,9% – «Зенит».
Но спешу тебя расстроить и прибавить ещё как минимум 5 фамилии и конечно ищучить состав Локо.
Ну и зачем же на личностные оскорбления переходить?
То есть я тебя фактами, а ты меня оскорблениями?
Так себе выход.
Но спешу тебя расстроить и прибавить ещё как минимум 5 фамилии и конечно ищучить состав Локо.
Ну и зачем же на личностные оскорбления переходить?
То есть я тебя фактами, а ты меня оскорблениями?
Так себе выход.
В ЦСКА ПОСТОЯННО в основе играю три своих воспитанника. Это Акинфеев, Кисляк и Мусаев. И в Локо тоже 3. Баринов, Батраков, Крапукас. О чем спор? Хорошо бы знать соперников, как я знаю Локо, Спартак, Зенит, Динамо и другие клубы.
В ЦСКА ПОСТОЯННО в основе играю три своих воспитанника. Это Акинфеев, Кисляк и Мусаев. И в Локо тоже 3. Баринов, Батраков, Крапукас. О чем спор? Хорошо бы знать соперников, как я знаю Локо, Спартак, Зенит, Динамо и другие клубы.
Кто там постоянно играет Мусаев? Не многовато ли для своих воспитанников?
Остальные воспитанники в РПЛ только числяться и сидят на лавке под легионерами лишь изредка появляясь на поле. В кубке их побольше выпускают, дают легионерам отдахнуть.
Наверное в Спартаке и то больше своих воспитанников играет.
Кто там постоянно играет Мусаев? Не многовато ли для своих воспитанников?
Остальные воспитанники в РПЛ только числяться и сидят на лавке под легионерами лишь изредка появляясь на поле. В кубке их побольше выпускают, дают легионерам отдахнуть.
Наверное в Спартаке и то больше своих воспитанников играет.
А здесь неважно воспитанники или купленные российские игроки.
А здесь неважно воспитанники или купленные российские игроки.
И возмущение у тебя связано именно с этой статьей, что данная статистика не показательна.
Она как раз показательна, здесь речи нет про воспитанников.
И возмущение у тебя связано именно с этой статьей, что данная статистика не показательна.
Она как раз показательна, здесь речи нет про воспитанников.
Лидеры нашего футбола Краснодр, Зенит, Спартак, Динамо, ЦСКА только стало больше покупать легионеров, бразилов, африканцев и всяких ненужных Пьяничей.
Это так они подымают наш футбол?
Из всех лидеров нашего футбола только Локо поддержал наш футбол как своей школой, так и приглашая российских игроков.
Да и в Локо есть легионеры, но больше двух на поле не появляются.
Ну, что лидеры отменить лимит?
Лидеры нашего футбола Краснодр, Зенит, Спартак, Динамо, ЦСКА только стало больше покупать легионеров, бразилов, африканцев и всяких ненужных Пьяничей.
Это так они подымают наш футбол?
Из всех лидеров нашего футбола только Локо поддержал наш футбол как своей школой, так и приглашая российских игроков.
Да и в Локо есть легионеры, но больше двух на поле не появляются.
Ну, что лидеры отменить лимит?
Байкал-38Байкал-38
В моем посте речь не о количестве россиян в составе, а о количестве своих воспитанников.
Ладно давай вернёмся к твоему посту.
ANATOLY KANDAUROV
Странная и не показательная статистика...
Так зачем изначально писать про воспитанников в теме где говориться про россиян, а не про воспитанников?
И какой это последний матч? На кубок что ли?
Тут про РПЛ говорят и не только про отдельные матчи а про весь чемпионат.
Да и сколько в чемпионате воспитанников ЦСКА играет?
Да там россиян играет меньше чем легионеров в старте, на замену да выходят, отсюда и процент чуть более 50%.
А теперь сравни с Локо, где на поле выходят не только в старте, а волбще в заявке 2 легионера.
А теперь посмотри реальную заявку ЦСКА и Локо на предмет своих воспитанников!
У Локо на игру выходит больше своих воспитанников, чем в заявку у ЦСКА.
Кстати тут статистика не только стартовый состав а весь матч в целом с заменами.
Ну есть де факты, статистика, протоколы матчей... ну как ещё объяснять то ещё?
Байкал-38Байкал-38
В моем посте речь не о количестве россиян в составе, а о количестве своих воспитанников.
Ладно давай вернёмся к твоему посту.
ANATOLY KANDAUROV
Странная и не показательная статистика...
Так зачем изначально писать про воспитанников в теме где говориться про россиян, а не про воспитанников?
И какой это последний матч? На кубок что ли?
Тут про РПЛ говорят и не только про отдельные матчи а про весь чемпионат.
Да и сколько в чемпионате воспитанников ЦСКА играет?
Да там россиян играет меньше чем легионеров в старте, на замену да выходят, отсюда и процент чуть более 50%.
А теперь сравни с Локо, где на поле выходят не только в старте, а волбще в заявке 2 легионера.
А теперь посмотри реальную заявку ЦСКА и Локо на предмет своих воспитанников!
У Локо на игру выходит больше своих воспитанников, чем в заявку у ЦСКА.
Кстати тут статистика не только стартовый состав а весь матч в целом с заменами.
Ну есть де факты, статистика, протоколы матчей... ну как ещё объяснять то ещё?
Ценны именно свои воспитанники, а не купленные русские ребята в других клубах.
Ценны именно свои воспитанники, а не купленные русские ребята в других клубах.
В моем посте речь не о количестве россиян в составе, а о количестве своих воспитанников. В последнем матче их было 5. А обычно не менее 3 (Актнфеев, Кисляк и Мусаев) У Локо Лантратов, Митрюшкин, Тикнизян, Самошников, Пиняев, Воробьев, Сильянов чьи воспитанники.? Свои Баринов, Батраков и Крапукас. Тоже трое. Речь не о том, чтобы набрать русских в других клубах, а о том, чтобы именно свои воспитанники играли. У Локо не хуже чем у ЦСКА в этом смысле, но и не лучше.
В моем посте речь не о количестве россиян в составе, а о количестве своих воспитанников. В последнем матче их было 5. А обычно не менее 3 (Актнфеев, Кисляк и Мусаев) У Локо Лантратов, Митрюшкин, Тикнизян, Самошников, Пиняев, Воробьев, Сильянов чьи воспитанники.? Свои Баринов, Батраков и Крапукас. Тоже трое. Речь не о том, чтобы набрать русских в других клубах, а о том, чтобы именно свои воспитанники играли. У Локо не хуже чем у ЦСКА в этом смысле, но и не лучше.
В Локо на каждый матч выходит столько же своих воспитанников, сколько во всей заявке ЦСКА, которые лавку полируют под легионерами.
Статистика видит всё!!!
В Локо на каждый матч выходит столько же своих воспитанников, сколько во всей заявке ЦСКА, которые лавку полируют под легионерами.
Статистика видит всё!!!
Странная и не показательная статистика. У ЦСКА в основе всегда свои воспитанники, а в последней игре их было 5. Обычно не менее 3-4 в каждом матче. В Локо тоже 3-4 своих. В Зените их всегда 0. В Спартаке 1, но зато какой! Денисов. А минуты это не показатель!
А откуда такая статистика у болельщика ЦСКА?
В ЦСКА на поле обычно выходит 3-4 российских футболиста, за редким исключением 5, ну и конечно россияне заменяют россиян, что бы не нарушить лимит, а теперь смотрим в таблицу и видим 51.3%.
Ну да примерно сходится.
А теперь про Локо, 3-4 своих?
А составы на игру вообще смотрим?
Сразу понятно, что нет.
В Локо на матчи выходит максимум два легионера, а остальные 9, а то и 10 игроков россияне, причем 4-5 своих воспитанников.
Смотрим таблицу 79.5%, ну да сходится.
Теперь по Зениту и Спартаку, по регламенту и по факту в старте выходит как минимум 3 россиянина, ну и во время матча их должно быть столько же.
А Толи дам один нужный и главный совет, для начала понять про, что речь про воспитанников клубов или про то что в новости сказано.
Понятно, что не любишь Зенит и Спартак, но зачем говорить неправду?
Странная и не показательная статистика. У ЦСКА в основе всегда свои воспитанники, а в последней игре их было 5. Обычно не менее 3-4 в каждом матче. В Локо тоже 3-4 своих. В Зените их всегда 0. В Спартаке 1, но зато какой! Денисов. А минуты это не показатель!
А откуда такая статистика у болельщика ЦСКА?
В ЦСКА на поле обычно выходит 3-4 российских футболиста, за редким исключением 5, ну и конечно россияне заменяют россиян, что бы не нарушить лимит, а теперь смотрим в таблицу и видим 51.3%.
Ну да примерно сходится.
А теперь про Локо, 3-4 своих?
А составы на игру вообще смотрим?
Сразу понятно, что нет.
В Локо на матчи выходит максимум два легионера, а остальные 9, а то и 10 игроков россияне, причем 4-5 своих воспитанников.
Смотрим таблицу 79.5%, ну да сходится.
Теперь по Зениту и Спартаку, по регламенту и по факту в старте выходит как минимум 3 россиянина, ну и во время матча их должно быть столько же.
А Толи дам один нужный и главный совет, для начала понять про, что речь про воспитанников клубов или про то что в новости сказано.
Понятно, что не любишь Зенит и Спартак, но зачем говорить неправду?
Весомая разница, у одних 9 игроков в основе у других 4???
Весомая разница, у одних 9 игроков в основе у других 4???
А у ЛОКО было 9 российских игроков в последней игре чемпионата с Ростовом.
А у ЛОКО было 9 российских игроков в последней игре чемпионата с Ростовом.