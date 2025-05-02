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«Локомотив» — лидер среди клубов РПЛ по задействованию российских игроков

вчера, 11:49

По данным Opta, у «Зенита» наименьший процент игровых минут, отведенных российским футболистам, в этом сезоне РПЛ, в то время как «Локомотив» занимает первое место по этому показателю.

Рейтинг выглядит следующим образом:

79,5% – «Локомотив»;

77,8% – «Факел»;

71,8% – «Динамо» Махачкала;

68,6% – «Ростов»;

67,2% – «Пари НН»;

67,1% – «Крылья Советов»;

59,6% – «Химки»;

54,1% – «Акрон»;

54,0% – «Оренбург»;

51,7% – «Рубин»;

51,6% – «Ахмат»;

51,3% – ЦСКА;

40,3% – «Динамо» Москва;

39,2% – «Спартак»;

28,4% – «Краснодар»;

25,9% – «Зенит».

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну, тогда и надо писать для кого это важно. Ставить имхо и т.п. для меня вообще не важно сколько в Спартаке воспитанников. Пусть хоть ни одного не будет, если они хуже легионеров. Я и против лимита. На мой взгляд ценен будет тот воспитанник, который сам сможет в основу пробиться, без всякого паспорта. Вот этот игрок реально будет чего-то стоить, а не эти забронированные паспортисты.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:40, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:22, ред.
    Байкал-38Байкал-38.
    В ЦСКА ПОСТОЯННО в основе играю три своих воспитанника. Это Акинфеев, Кисляк и Мусаев. И в Локо тоже 3. Баринов, Батраков, Крапукас. О чем спор? Хорошо бы знать соперников, как я знаю Локо, Спартак, Зенит, Динамо и другие клубы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Успокойся и не горячись. Прочитай внимательно мою первую фразу в первом моем посте. Там написано "...не показательная статистика" Это значит, что я ее не оспариваю, пусть у Локо больше всего русских, наверное это неплохо. Но ключевой момент в моей мысли, что большинство этих русских в Локо куплены у других клубов. А своих доморощенных у Локо в основе не больше, чем у ЦСКА. Вот и вся мысль. Повторяю. Я знаю, что русских у Локо больше всех и с этим не спорю. Но это не их воспитанники. Вот и все. Мне это важно.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 18:14
    Вот тут вообще интересно будет, если убрать вратарскую линию, то можно констатировать, что играющих воспитанников в ЦСКА практически нет.
    Кто там постоянно играет Мусаев? Не многовато ли для своих воспитанников?
    Остальные воспитанники в РПЛ только числяться и сидят на лавке под легионерами лишь изредка появляясь на поле. В кубке их побольше выпускают, дают легионерам отдахнуть.
    Наверное в Спартаке и то больше своих воспитанников играет.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:51, ред.
    Вот давай когда статья будет про воспитанников, какой клуб больше даёт шансов своим, в процентах или минутах, вот там и поглядим, лидер ЦСКА или нет в данном аспекте.
    А здесь неважно воспитанники или купленные российские игроки.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 17:44
    А причём тут это??? В статье ни слова нет про воспитанников. Речь идёт о российских игроках, а не о воспитанниках.
    И возмущение у тебя связано именно с этой статьей, что данная статистика не показательна.
    Она как раз показательна, здесь речи нет про воспитанников.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:37, ред.
    Вроде в связи с нашим отстранением от еврокубков по началу начали говорить, что пришло время дать шанс нашим игрокам, пора наигрыват молодых и давать им дорогу, но что мы увидели?
    Лидеры нашего футбола Краснодр, Зенит, Спартак, Динамо, ЦСКА только стало больше покупать легионеров, бразилов, африканцев и всяких ненужных Пьяничей.
    Это так они подымают наш футбол?
    Из всех лидеров нашего футбола только Локо поддержал наш футбол как своей школой, так и приглашая российских игроков.
    Да и в Локо есть легионеры, но больше двух на поле не появляются.
    Ну, что лидеры отменить лимит?
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 17:21, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    Байкал-38Байкал-38
    В моем посте речь не о количестве россиян в составе, а о количестве своих воспитанников.

    Ладно давай вернёмся к твоему посту.

    ANATOLY KANDAUROV
    Странная и не показательная статистика...

    Так зачем изначально писать про воспитанников в теме где говориться про россиян, а не про воспитанников?
    И какой это последний матч? На кубок что ли?
    Тут про РПЛ говорят и не только про отдельные матчи а про весь чемпионат.

    Да и сколько в чемпионате воспитанников ЦСКА играет?
    Да там россиян играет меньше чем легионеров в старте, на замену да выходят, отсюда и процент чуть более 50%.
    А теперь сравни с Локо, где на поле выходят не только в старте, а волбще в заявке 2 легионера.
    А теперь посмотри реальную заявку ЦСКА и Локо на предмет своих воспитанников!
    У Локо на игру выходит больше своих воспитанников, чем в заявку у ЦСКА.
    Кстати тут статистика не только стартовый состав а весь матч в целом с заменами.

    Ну есть де факты, статистика, протоколы матчей... ну как ещё объяснять то ещё?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 16:57
    Почитай внимательно мой текст. Я не о количестве российских футболистов, а о количестве своих воспитанников. В Локо русские ребята Лантратов, Митрюшкин, Самошников, Тикнизян, Пиняев, Воробьев, Сильянов - все русские, но не воспитанники Локо. А воспитанников Локо трое. Баринов, Батраков и Крапукас. Резервистов, выходящих на 15 минут в расчет не берем. В ЦСКА таких 4 человека ( Лукин, Абдукадыров, Тороп, Глебов) и трое всегда в основе.
    Ценны именно свои воспитанники, а не купленные русские ребята в других клубах.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:49
    Байкал-38Байкал-38
    В моем посте речь не о количестве россиян в составе, а о количестве своих воспитанников. В последнем матче их было 5. А обычно не менее 3 (Актнфеев, Кисляк и Мусаев) У Локо Лантратов, Митрюшкин, Тикнизян, Самошников, Пиняев, Воробьев, Сильянов чьи воспитанники.? Свои Баринов, Батраков и Крапукас. Тоже трое. Речь не о том, чтобы набрать русских в других клубах, а о том, чтобы именно свои воспитанники играли. У Локо не хуже чем у ЦСКА в этом смысле, но и не лучше.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:21, ред.
    Да и как то сравнивать ЦСКА по своим воспитанникам с Локо как-то некорректно.
    В Локо на каждый матч выходит столько же своих воспитанников, сколько во всей заявке ЦСКА, которые лавку полируют под легионерами.
    Статистика видит всё!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:13, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    Странная и не показательная статистика. У ЦСКА в основе всегда свои воспитанники, а в последней игре их было 5. Обычно не менее 3-4 в каждом матче. В Локо тоже 3-4 своих. В Зените их всегда 0. В Спартаке 1, но зато какой! Денисов. А минуты это не показатель!


    А откуда такая статистика у болельщика ЦСКА?
    В ЦСКА на поле обычно выходит 3-4 российских футболиста, за редким исключением 5, ну и конечно россияне заменяют россиян, что бы не нарушить лимит, а теперь смотрим в таблицу и видим 51.3%.
    Ну да примерно сходится.
    А теперь про Локо, 3-4 своих?
    А составы на игру вообще смотрим?
    Сразу понятно, что нет.
    В Локо на матчи выходит максимум два легионера, а остальные 9, а то и 10 игроков россияне, причем 4-5 своих воспитанников.
    Смотрим таблицу 79.5%, ну да сходится.

    Теперь по Зениту и Спартаку, по регламенту и по факту в старте выходит как минимум 3 россиянина, ну и во время матча их должно быть столько же.

    А Толи дам один нужный и главный совет, для начала понять про, что речь про воспитанников клубов или про то что в новости сказано.
    Понятно, что не любишь Зенит и Спартак, но зачем говорить неправду?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:14
    Печально, что Факел уже тренера поменял, а Локо собирается. Вот вам и положительный пример.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Что непонятного? А Зобнин, Игнатов, Литвинов, Зорин, Хлусевич, Пруцев??? Они нисколько минут не провели за Спартак??? Там ещё и Масалыга есть с 8 минутами и Помазун с одним матчем и даже соболь с игрой в Оренбурге.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 13:10
    На матче с зенитушкой у ЛОКО вышли 10 российских игроков в старте и один легионер Монтес.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:06
    У ЦСКА в дерби лишь четыре российских игрока вышли в старте.
    Весомая разница, у одних 9 игроков в основе у других 4???
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:03, ред.
    Умяров, Максименко, не???

    А у ЛОКО было 9 российских игроков в последней игре чемпионата с Ростовом.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:22
    Странная и не показательная статистика. У ЦСКА в основе всегда свои воспитанники, а в последней игре их было 5. Обычно не менее 3-4 в каждом матче. В Локо тоже 3-4 своих. В Зените их всегда 0. В Спартаке 1, но зато какой! Денисов. А минуты это не показатель!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 12:22
    Им бы еще тренера хорошего...
    hjlzuf
    hjlzuf ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 12:21
    На скамейке много Умяровых.)
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:59, ред.
    Народная ещё не самая ненародная оказалась, но близко. А я вообще не представляю как можно на одних Умярове Денисове и Максименко почти 40 процентов набрать, по мне так это меньше 30.
    88x2yftkas5t
    88x2yftkas5t
    вчера в 11:55
    Это хороший пример для всех
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:54, ред.
    У Зенита половина от этого процента натурализованые россияне
    Гость
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