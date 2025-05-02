«Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель

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вчера, 12:20

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Capral. Второе место занял Bad Listener. Замкнул топ-3 поклонник «Сочи» Donales.

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает ОПС, второе volga.kot, а третье — Lao-Dzi.