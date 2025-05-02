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«Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель

вчера, 12:20

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Capral. Второе место занял Bad Listener. Замкнул топ-3 поклонник «Сочи» Donales.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Capral 6293
2. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Bad Listener 5222
3. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Donales 3299
4. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Scorp689 1123
5. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Michail Slavnov 461
6. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Sparky 394
7*. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Lao-Dzi 0
8*. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель shlomo 0
9*. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Juriur 0
10*. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Alex_67 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает ОПС, второе volga.kot, а третье — Lao-Dzi.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель ОПС 128
2. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель volga.kot 104
3. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Lao-Dzi 45
4. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Шуnя771 44
5. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель interstellar 31
6. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель LOpp 20
7*. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Parma1972 19
8*. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель STVA 1 19
9. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель grach-w 18
10. «Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель Вещий 15
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 12:55
Добрый день!
Вип будет в ближайшее время, сегодня-завтра.
Команды можно указать на странице подписок вашего профиля: https://www.soccer.ru/settings/subscribes
Capral
Capral
вчера в 12:48
От всей души и всего сердца хочу поздравить моего старинного Друга и СораДника Ваню Станишника с победой в конкурсе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эта его победа, на все 1000процентов, от начала и до конца!!!!!!! Это его умения и знания, его стратегическое мышление позволили мне, чисто формально занять первое место в КП!!!!!!! Ваня- неоднократный победитель конкурса, испытанный Боец, что, он, ещё раз доказал , став победителем!!!!!!!
Ваня, Дружище, я Горжусь Дружбой с Тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так держать, бороться и не сдаваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:35, ред.
Здравтсвуйте, господа модераторы. Я впервые выигрываю в КП. Подскажите пожалуйста ответы на два вопроса. Когда вступит в силу ВИП статус? И куда писать любимую команду я так и не нашёл?
Гость
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