«Сочи» в топе. Итоги конкурса прогнозов за апрель

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за апрель.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Capral. Второе место занял Bad Listener. Замкнул топ-3 поклонник «Сочи» Donales.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Capral
|6293
|2.
|Bad Listener
|5222
|3.
|Donales
|3299
|4.
|Scorp689
|1123
|5.
|Michail Slavnov
|461
|6.
|Sparky
|394
|7*.
|Lao-Dzi
|0
|8*.
|shlomo
|0
|9*.
|Juriur
|0
|10*.
|Alex_67
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает ОПС, второе volga.kot, а третье — Lao-Dzi.
|Пользователь
|ROI
|1.
|ОПС
|128
|2.
|volga.kot
|104
|3.
|Lao-Dzi
|45
|4.
|Шуnя771
|44
|5.
|interstellar
|31
|6.
|LOpp
|20
|7*.
|Parma1972
|19
|8*.
|STVA 1
|19
|9.
|grach-w
|18
|10.
|Вещий
|15
Вип будет в ближайшее время, сегодня-завтра.
Команды можно указать на странице подписок вашего профиля: https://www.soccer.ru/settings/subscribes
Вип будет в ближайшее время, сегодня-завтра.
Команды можно указать на странице подписок вашего профиля: https://www.soccer.ru/settings/subscribes
Эта его победа, на все 1000процентов, от начала и до конца!!!!!!! Это его умения и знания, его стратегическое мышление позволили мне, чисто формально занять первое место в КП!!!!!!! Ваня- неоднократный победитель конкурса, испытанный Боец, что, он, ещё раз доказал , став победителем!!!!!!!
Ваня, Дружище, я Горжусь Дружбой с Тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так держать, бороться и не сдаваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Эта его победа, на все 1000процентов, от начала и до конца!!!!!!! Это его умения и знания, его стратегическое мышление позволили мне, чисто формально занять первое место в КП!!!!!!! Ваня- неоднократный победитель конкурса, испытанный Боец, что, он, ещё раз доказал , став победителем!!!!!!!
Ваня, Дружище, я Горжусь Дружбой с Тобой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так держать, бороться и не сдаваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸