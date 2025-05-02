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Эрик тен Хаг близок к назначению в «Байер»

вчера, 11:21

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может стать новым наставником леверкузенского «Байера».

Руководство клуба ищет замену Хаби Алонсо, который, вероятно, летом перейдёт в мадридский «Реал».

По данным источника, «Байер» уже провёл активные переговоры с тен Хагом, и он является одним из главных кандидатов на эту должность.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:43
Хотят развалить Байер?
Датак
Датак
вчера в 14:10
Первые полгода будут совсем не показательными.а вот потом..."будем посмотреть",что он на самом деле из тебя представляет.потому что до мю я считал,что он топ тренер
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:56
Хаг подходит для Байера, с учётом, что клуб и не пытается расти дальше. Покупают лишь средних игроков и молодых талантов. Это не МЮ где важен рещультат здесь и сейчас, хотя возможно и после чуда Алонсо в Байере стали думать по другому. Но тогда нужен и другой подход к комплектованию команды.
Incredulous
Incredulous ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 12:39, ред.
Думаю не всё так просто. Сегодняшний Байер - это полностью детище Алонсо, команда заточена под его нарративы, его схемы, его видение, его философию. Так же само, как тот яркий Аякс был заточен под Тен Хага. После ухода Хага, Аякс поплыл и рассыпался, потерял свой блеск, пропала игра, команда больше не была той командой, которую запомнили при Эрике. Тогда ещё на такой резкий спад команды, помимо ухода тренера, очень повлияло и то, что распродали ключевых игроков. Вот команда и не выдержала таких ударов и поплыла.

В случае с Байером очень вероятно, что может произойти то же самое. Уходит Алонсо, который полностью вылепил эту яркую команду, плюс уйдут некоторые ключевые игроки, пока ещё неизвестно кто именно, но вот Джонатан Та точно покинет команду, очень вероятно, что Виртц, Гримальдо и Фримпонг тоже могут перейти в другие команды. Их дополнительно к этому может подтолкнуть и уход Алонсо. Думаю сам Хаби, если перейдёт в Реал, тоже кого-то прихватит с собой, и скорее всего это будет одно из условий его перехода в стан "сливочных".

И что мы получим в остатке, - команду без главного тренера, который создал эту команду, без ключевых игроков команды, без которых не было бы этих побед и трофеев, ещё и думаю не очень хорошее психологическое состояние оставшихся в команде игроков, после всех этих событий.

Так часто бывает, то же было и с Барселоной после ухода Гвардиолы и ключевых игроков, хотя команда ещё пару лет хорошо выступала, скажем так по инерции. То же было и с Миланом Карло Анчелотти, и с Интером Жозе Моуринью, и с Баварией Юппа Хайнкеса... И думаю, что сегодняшний Байер не станет исключением.
9m85tf4yr3rm
9m85tf4yr3rm
вчера в 12:25
Хаг себе изрядно подпортил репутацию, Байер для него теперь как экзамен на состоятельность
Брулин
Брулин
вчера в 12:25
Возможно, в Германии голландцу будет комфортнее
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:25
Жалко Байер.
Вещий
Вещий
вчера в 12:20
По сути это час Х для Тен Хага. Работа в МЮ была провальной, но там в этом МЮ сейчас черт ногу сломит. Работа Аяксе до этого была удачной, так что сейчас должно все стать более-менее ясно....для меня, как не профессионала, он не плохой тренер (да простят меня болельщики МЮ).... просто не всем подходит МЮ и мало кто подходит МЮ.... лично мне будет интересно посмотреть на него в Байере.... почему-то думаю, продолжит дело Алонсо и навяжет борьбу Баварии.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:18
Надеюсь это просто слух
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:54
Тен Хаг работал в клубе Бундеслиги. в Баварии.
был помощником Гвардиолы.
может, что то получится в Байере)))
если конечно, не притащит в клуб Антони или Онаны.
мне кажется, Тен Хаг, как Эмери.
командами второго эшелона, как Аякс, Байер и т.п., таким лучше работать
чем с топ клубами.
все таки, у него опыта и скилла больше, чем у Хави Алонсо и др.молодых тренеров.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:41
И в чём Байер так провинился.
Capral
Capral
вчера в 11:34
Думаю, ещё часто будет меняться информация, как по Алонсо, так и по Хагу...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:22
Летом нас ждут интересные события ... будем наблюдать за ситуациями.
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