Эрик тен Хаг близок к назначению в «Байер»

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вчера, 11:21

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» может стать новым наставником леверкузенского «Байера».

Руководство клуба ищет замену , который, вероятно, летом перейдёт в мадридский «Реал».

По данным источника, «Байер» уже провёл активные переговоры с тен Хагом, и он является одним из главных кандидатов на эту должность.