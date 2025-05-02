Эрик тен Хаг близок к назначению в «Байер»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может стать новым наставником леверкузенского «Байера».
Руководство клуба ищет замену Хаби Алонсо, который, вероятно, летом перейдёт в мадридский «Реал».
По данным источника, «Байер» уже провёл активные переговоры с тен Хагом, и он является одним из главных кандидатов на эту должность.
был помощником Гвардиолы.
может, что то получится в Байере)))
если конечно, не притащит в клуб Антони или Онаны.
мне кажется, Тен Хаг, как Эмери.
командами второго эшелона, как Аякс, Байер и т.п., таким лучше работать
чем с топ клубами.
все таки, у него опыта и скилла больше, чем у Хави Алонсо и др.молодых тренеров.
был помощником Гвардиолы.
может, что то получится в Байере)))
если конечно, не притащит в клуб Антони или Онаны.
мне кажется, Тен Хаг, как Эмери.
командами второго эшелона, как Аякс, Байер и т.п., таким лучше работать
чем с топ клубами.
все таки, у него опыта и скилла больше, чем у Хави Алонсо и др.молодых тренеров.
В случае с Байером очень вероятно, что может произойти то же самое. Уходит Алонсо, который полностью вылепил эту яркую команду, плюс уйдут некоторые ключевые игроки, пока ещё неизвестно кто именно, но вот Джонатан Та точно покинет команду, очень вероятно, что Виртц, Гримальдо и Фримпонг тоже могут перейти в другие команды. Их дополнительно к этому может подтолкнуть и уход Алонсо. Думаю сам Хаби, если перейдёт в Реал, тоже кого-то прихватит с собой, и скорее всего это будет одно из условий его перехода в стан "сливочных".
И что мы получим в остатке, - команду без главного тренера, который создал эту команду, без ключевых игроков команды, без которых не было бы этих побед и трофеев, ещё и думаю не очень хорошее психологическое состояние оставшихся в команде игроков, после всех этих событий.
Так часто бывает, то же было и с Барселоной после ухода Гвардиолы и ключевых игроков, хотя команда ещё пару лет хорошо выступала, скажем так по инерции. То же было и с Миланом Карло Анчелотти, и с Интером Жозе Моуринью, и с Баварией Юппа Хайнкеса... И думаю, что сегодняшний Байер не станет исключением.
В случае с Байером очень вероятно, что может произойти то же самое. Уходит Алонсо, который полностью вылепил эту яркую команду, плюс уйдут некоторые ключевые игроки, пока ещё неизвестно кто именно, но вот Джонатан Та точно покинет команду, очень вероятно, что Виртц, Гримальдо и Фримпонг тоже могут перейти в другие команды. Их дополнительно к этому может подтолкнуть и уход Алонсо. Думаю сам Хаби, если перейдёт в Реал, тоже кого-то прихватит с собой, и скорее всего это будет одно из условий его перехода в стан "сливочных".
И что мы получим в остатке, - команду без главного тренера, который создал эту команду, без ключевых игроков команды, без которых не было бы этих побед и трофеев, ещё и думаю не очень хорошее психологическое состояние оставшихся в команде игроков, после всех этих событий.
Так часто бывает, то же было и с Барселоной после ухода Гвардиолы и ключевых игроков, хотя команда ещё пару лет хорошо выступала, скажем так по инерции. То же было и с Миланом Карло Анчелотти, и с Интером Жозе Моуринью, и с Баварией Юппа Хайнкеса... И думаю, что сегодняшний Байер не станет исключением.