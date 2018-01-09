Коутиньо: «„Барселона“ – моя мечта, но „Ливерпуль“ навсегда останется в моём сердце»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, перебравшийся из «Ливерпуля» в «Барселону», опубликовал прощальную запись для «мерсисайдцев» в своём Instagram:

«Переходя в „Ливерпуль“, я знал об истории и величии этого клуба, но за время, проведённое здесь, я осознал, насколько необыкновенными душой и сердцем обладает это место. Оно особенное и обладает уникальным характером.

Я уезжаю потому, что „Барселона“ – это моя мечта. Мечтой для меня был и „Ливерпуль“, и мне посчастливилось отдать ему пять лет своей жизни. Век футболиста короток. выступать за „Барселону“ так же, как я поиграл за „Ливерпуль“ – это то, чем бы я хотел наслаждаться как можно дольше. Я надеюсь, болельщики понимают, что новый опыт не применьшает для меня их значимость или значимость клуба. Я желаю Юргену и команде только успехов, как в этом сезоне, так и в последующих. Это потрясающая команда, которая со временем становится только лучше.

Людей, которых я хотел бы поблагодарить, очень-очень много. Я не смогу перечислить их всех. Буду скучать по удивительным работникам клуба, владельцам, невероятным товарищам по команде, которые помогали мне расти и совершенствоваться. Я хотел бы поблагодарить вас всех. Всё, чего я здесь достиг, не было бы возможным без вашего участия. Наконец, хочу обратиться к самым важным людям в „Ливерпуле“ – его болельщикам. Никогда не смогу по достоинству отблагодарить вас за всё, что вы мне дали. Независимо от того, куда я пойду, „Ливерпуль“ до конца жизни останется в моём сердце. Вы, клуб и город всегда будете частью меня.

Ты никогда не будешь один».