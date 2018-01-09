Ермакович: «Я с интересом принял приглашение ЦСКА»

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал свой переход на работу в ЦСКА.

«Получив приглашение от Виктора Ганчаренко, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу.

Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках», - сказал Ермакович.