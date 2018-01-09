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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Ермакович: «Я с интересом принял приглашение ЦСКА»

вчера, 20:39

Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал свой переход на работу в ЦСКА.

«Получив приглашение от Виктора Ганчаренко, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба. Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. 

Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики. Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках», - сказал Ермакович.

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Все комментарии
Kuprin
Kuprin
сегодня в 04:25
Казанский истерит но его можно понять Рубин на грани развала
cannongun
cannongun
вчера в 23:36
говорят там еще Онопко скоро подтянется, в защиту)
Воин666
Воин666
вчера в 22:16
Вместе с ним станем чемпионами.
Казанский
Казанский ответил cska plus
вчера в 22:00
cska plus:
Ветки Зенита и ЦСКА без казанского, это всё равно, что текст без знаков препинания.
Любая ветка без Димона=это штраф редакторам Соккера и минус в книжке безработного)))
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
вчера в 21:57
Литейный 4:
У тебя последних игроков из Рубина продают, а ты тут трёшься. Хотя спартачи, к которым ты относишься, любят на ветках Зенита и ЦСКА сидеть.:))))
У меня не покупают,мы сами распродаем неликвид.Мы же на гос.шее не сидим,как газпром клаб из Питера)))
cska plus
cska plus
вчера в 21:47
Ветки Зенита и ЦСКА без казанского, это всё равно, что текст без знаков препинания.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Казанский
вчера в 21:29
Казанский:
Вот это новый и неожиданный прикол)))
У тебя последних игроков из Рубина продают, а ты тут трёшься. Хотя спартачи, к которым ты относишься, любят на ветках Зенита и ЦСКА сидеть.:))))
drug01
drug01
вчера в 21:22
Желаем удачного тандема во славу ЦСКА !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:21
Странно, что новость так интересна Казанскому, LOpp и иже с ними.
Хороший тренер пришёл в ЦСКА, а они начинают свои инсинуации стучать, как будто их команды что то потеряли. Видно что любое усиление ЦСКА им как кость в горле.
Удачной работы Александру Ермаковичу на благо ЦСКА.
VIPded
VIPded
вчера в 21:21
Удачи с ЦСКА, тренер!
spartach n1
spartach n1
вчера в 21:18
Денег нет,набирают ноунеймов !))
Казанский
Казанский ответил борька
вчера в 21:14
борька:
! ! Если мешать не будут, то армия и флот далеко пойдет
Вот это новый и неожиданный прикол)))
Казанский
Казанский ответил Беланов
вчера в 21:06
Беланов:
Младшего разве что. И БоБиК заодно четки свои на дурь махнул
Впервые от тебя слышу,что Гончаренко в конюшне бобиком кличут.Учту)х)
борька
борька
вчера в 21:06
!
!
Если мешать не будут, то армия и флот далеко пойдет
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
вчера в 21:03
По-ходу Гинер продаст ЦСКА Лукошенке.))
Казанский
Казанский
вчера в 20:57
Ермакович: «Я с интересом принял приглашение ЦСКА»
---------------------------
Хочет разобраться почему Ватутинки называют "маленькой Голландией")))
Беланов
Беланов ответил Казанский
вчера в 20:56
Казанский:
Ермакович не дилер Еременко был?
Младшего разве что. И БоБиК заодно четки свои на дурь махнул
cska-78
cska-78 ответил LOpp
вчера в 20:50
LOpp:
За бюджетные деньги по набрали физруков.
Физруки позорят страну влетая по 0:7
Казанский
Казанский
вчера в 20:49
Ермакович не дилер Еременко был?
LOpp
LOpp
вчера в 20:49
За бюджетные деньги по набрали физруков.
cska-78
cska-78
вчера в 20:46
Добро пожаловать в ЦСКА!
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 20:41
Сильный специалист, но пора и игроков подписывать, а то скоро помощников сидеть больше на скамейке будет.
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