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Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

вчера, 23:20
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейдаМатч завершен

Мадридский «Атлетико» обыграл «Лейду» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Лейда» 3:0 (0:0)
Голы: Феррейра Карраско 57, Гамейро 74, Витоло 81.

«Атлетико»: Мойя, Гонсалес, Савич, Хуанфран, Эрнандес (Монторо 46), Витоло, Габи, Фернандес, Феррейра Карраско (Корреа 61), Коста (Гамейро 62), Торрес.
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Лейда»: Дивас, Банде, Нуньес (Хименес 33), Сатрустеги, Эрнандес, Гнинг, Лопес (Мартинес 57), Молина, Уэртас (Чон 77), Феликс, Ньерга.
Главный тренер: Жерар Альбадалехо.

Предупреждение: Гнинг 59, Чон 89.

Судья: Хавьер Рохас.

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 05:53
Атлетико с победой!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:25
Две легкие тренировки получились.
3ton
3ton
сегодня в 00:39
Коста феерит 👍
Шикарное усиление для Атлетико .
Явно не хвотало такого игрока в атаке , голы пачками пошли у команды
eaguar
eaguar
сегодня в 00:14
с победой
Аксинья
Аксинья ответил Forever Atletico de Madrid
вчера в 23:38
Forever Atletico de Madrid:
Отлично!
Пардон...еще они станут чемпионами Испании...
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил Аксинья
вчера в 23:35
Аксинья:
А что остается делать...Ведь в этом сезоне "котлетам" кроме этого кубка ничего не светит...
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 23:34
    А что остается делать...Ведь в этом сезоне "котлетам" кроме этого кубка ничего не светит...
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid
    вчера в 23:30
    Отлично!
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