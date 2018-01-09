Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

Мадридский «Атлетико» обыграл «Лейду» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и по сумме двух матчей вышел в следующий раунд турнира.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Лейда» 3:0 (0:0)
Голы: Феррейра Карраско 57, Гамейро 74, Витоло 81.
«Атлетико»: Мойя, Гонсалес, Савич, Хуанфран, Эрнандес (Монторо 46), Витоло, Габи, Фернандес, Феррейра Карраско (Корреа 61), Коста (Гамейро 62), Торрес.
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Лейда»: Дивас, Банде, Нуньес (Хименес 33), Сатрустеги, Эрнандес, Гнинг, Лопес (Мартинес 57), Молина, Уэртас (Чон 77), Феликс, Ньерга.
Главный тренер: Жерар Альбадалехо.
Предупреждение: Гнинг 59, Чон 89.
Судья: Хавьер Рохас.
Шикарное усиление для Атлетико .
Явно не хвотало такого игрока в атаке , голы пачками пошли у команды
Шикарное усиление для Атлетико .
Явно не хвотало такого игрока в атаке , голы пачками пошли у команды