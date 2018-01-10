ЦСКА отправился на сбор в Испанию

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор в испанский Кампоамор.

Из Москвы улетели только российские футболисты, иностранцы присоединятся к «красно-синим» чуть позже. Также на первый сбор отправились несколько игроков из молодежного состава - вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян.

Георгий Щенников, восстанавливающийся после травмы лодыжки, с командой не полетел.

Первый сбор ЦСКА продлится с 10 по 22 января, в его рамках пройдут две товарищеские игры.