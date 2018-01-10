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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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ЦСКА отправился на сбор в Испанию

сегодня, 09:18

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор в испанский Кампоамор.

Из Москвы улетели только российские футболисты, иностранцы присоединятся к «красно-синим» чуть позже. Также на первый сбор отправились несколько игроков из молодежного состава - вратарь Георгий Кырнац и полузащитник Наир Тикнизян

Георгий Щенников, восстанавливающийся после травмы лодыжки, с командой не полетел.

Первый сбор ЦСКА продлится с 10 по 22 января, в его рамках пройдут две товарищеские игры.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил Казанский
сегодня в 16:29
Казанский:
С добрым утром)))Всегда думал,кто мне прокопипастит новость позавчерашнего дня...и тут Великолепный во всей своей красе)))
Копипаст всея Соккер.ру!)))
Казанский
Казанский ответил Казанский
сегодня в 15:34
Никак не ответил Степан на мой вопрос

((
FROLL 001
FROLL 001 ответил spartach n1
сегодня в 15:21
spartach n1:
С вам пианистами только о музыке ))
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Казанский
    сегодня в 15:18
    Казанский:
    Тыточки зрения))) мне скажи,какое отношение бакланов имеет к коням?)))Только не с физеологическо точки зрения))))
      Казанский
      Казанский ответил FROLL 001
      сегодня в 15:15
      FROLL 001:
      Я на спартаковских нервах играю! Тыц,тыц, тыц!!!! Гыгыгыгыгыгы!
      Тыточки зрения))) мне скажи,какое отношение бакланов имеет к коням?)))Только не с физеологическо точки зрения))))
      spartach n1
      spartach n1 ответил FROLL 001
      сегодня в 15:13
      FROLL 001:
      Давай поговорим о музыке. Музыка - это пpоцесс обстpубации монентной сущности субстанции пеpсонифициpующей отобpажение эмоций субъекта и их pегенеpации чеpез пpизму кульминации матеpиального миpа и общества.
      С вам пианистами только о музыке ))
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Казанский
      сегодня в 15:11
      Казанский:
      Степа,а какая музыка тебя интересует или есть направление какое то
      Я на спартаковских нервах играю! Тыц,тыц, тыц!!!! Гыгыгыгыгыгы!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 15:11
      Успешного и продуктивного сбора, армейцы Москвы! Улетели в теплые края, чтобы активно и с пользой подготовиться к непростой футбольной весне. Удачи и отличной игры, парни!
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
      сегодня в 15:01
      Казанский:
      Степа,а какая музыка тебя интересует или есть направление какое то
      Шопэна он любит..чё тут непонятного))
      Казанский
      Казанский ответил FROLL 001
      сегодня в 14:56
      FROLL 001:
      Давай поговорим о музыке. Музыка - это пpоцесс обстpубации монентной сущности субстанции пеpсонифициpующей отобpажение эмоций субъекта и их pегенеpации чеpез пpизму кульминации матеpиального миpа и общества.
      Степа,а какая музыка тебя интересует или есть направление какое то
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил spartach n1
      сегодня в 14:42
      spartach n1:
      А толку ?) Смысловой нагрузки твои каракули напрочь лишены,на всех ветках 99% о Спартаке судачишь ))
      Давай поговорим о музыке.
      Музыка - это пpоцесс обстpубации монентной сущности субстанции
      пеpсонифициpующей отобpажение эмоций субъекта и их pегенеpации
      чеpез пpизму кульминации матеpиального миpа и общества.
      Казанский
      Казанский ответил Великолепный
      сегодня в 14:39
      Великолепный:
      Пожелаю хорошо провести сборы, набрать форму к первому матчу в Лиге Европы и показать такой же достойный футбол, как и в Лиге Чемпионов прошлого года!))
      Я на ветках Рубина то не всегда успеваю,а ты мне про конюшню пишешь)))
      spartach n1
      spartach n1 ответил FROLL 001
      сегодня в 14:30
      FROLL 001:
      Ты что то хочешь сказать, али о чем попросить?
      А толку ?)
      Смысловой нагрузки твои каракули напрочь лишены,на всех ветках 99% о Спартаке судачишь ))
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 14:06
      Желаю удачно провести этот сбор.
      Великолепный
      Великолепный ответил ПалкоВводецъ
      сегодня в 13:59
      ПалкоВводецъ:
      Этот малец грудью впалой за Спартак! :)))
      На орден Сутолова зарабатывает?
      серхи
      серхи
      сегодня в 13:58
      А кокосик коням будут в Испании давать?!
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ ответил Великолепный
      сегодня в 13:57
      Великолепный:
      А на ветках ЦСКА и Зенита есть время сутками сидеть? Так что лапшу будешь вешать в другом месте!
      Этот малец грудью впалой за Спартак! :)))
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 13:56
      Пожелаю хорошо провести сборы, набрать форму к первому матчу в Лиге Европы и показать такой же достойный футбол, как и в Лиге Чемпионов прошлого года!))
      Великолепный
      Великолепный
      сегодня в 13:55
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Великолепный
      сегодня в 13:49
      Великолепный:
      Так тебя еще и на ветках рубина днем с огнем не найдешь, только мясным подлизываешь, пора тебе уже в мясные перекрашиваться!))
      Он давно перекрасился в КБ цвета. Тайный их поклонник! Гыгыгыгы
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Да похоже уже все про это знают, казанского уже и болельщики Рубина не воспринимают!))
      Так его и запишем в мясные!!!
      Великолепный
      Великолепный ответил Казанский
      сегодня в 13:53
      Казанский:
      Почитай ветки Рубина и я есть на всех....ну кроме тех,когда я не в инете.Ну не могу я сутками здесь сидеть((
      А на ветках ЦСКА и Зенита есть время сутками сидеть? Так что лапшу будешь вешать в другом месте!
      Казанский
      Казанский ответил Великолепный
      сегодня в 13:49
      Великолепный:
      Так тебя еще и на ветках рубина днем с огнем не найдешь, только мясным подлизываешь, пора тебе уже в мясные перекрашиваться!))
      Почитай ветки Рубина и я есть на всех....ну кроме тех,когда я не в инете.Ну не могу я сутками здесь сидеть((
      FROLL 001
      FROLL 001 ответил Великолепный
      сегодня в 13:49
      Великолепный:
      Так тебя еще и на ветках рубина днем с огнем не найдешь, только мясным подлизываешь, пора тебе уже в мясные перекрашиваться!))
        FROLL 001
        FROLL 001 ответил Казанский
        сегодня в 13:48
        Казанский:
        Тебя все время спрашивают,но ты не отвечаешь
          Великолепный
          Великолепный ответил Казанский
          сегодня в 13:47
          Казанский:
          Да я тебя умоляю,сливаться на ветке конюшни..Это нонсенс)))))к Модерам обратись
            Казанский
            Казанский ответил FROLL 001
            сегодня в 13:45
            FROLL 001:
            Ты что то хочешь сказать, али о чем попросить?
            Тебя все время спрашивают,но ты не отвечаешь
            Казанский
            Казанский ответил Великолепный
            сегодня в 13:44
            Великолепный:
            С добрым утром!)) после вчерашнего твоего слива уже дозрел- персик?
            Да я тебя умоляю,сливаться на ветке конюшни..Это нонсенс)))))к Модерам обратись
            FROLL 001
            FROLL 001 ответил spartach n1
            сегодня в 13:43
            spartach n1:
            Ты что то хочешь сказать, али о чем попросить?
            Казанский
            Казанский ответил spartach n1
            сегодня в 13:43
            spartach n1:
            А налайкали то уже вдвоём с манго и это ещё до обеда,без перерывов строчат ))
            Степа к ним и так и едок
            Со словами и без слов.
            Обломал не мало перьев
            Распушив бакланий хвост.
            Великолепный
            Великолепный ответил Казанский
            сегодня в 13:42
            Казанский:
            С добрым утром)))Всегда думал,кто мне прокопипастит новость позавчерашнего дня...и тут Великолепный во всей своей красе)))
            С добрым утром!)) после вчерашнего твоего слива уже дозрел- персик?
            Казанский
            Казанский ответил spartach n1
            сегодня в 13:32
            spartach n1:
            А налайкали то уже вдвоём с манго и это ещё до обеда,без перерывов строчат ))
            Манго и Степка соревнуются друг с другом по количеству "друзей".Уже сейчас понятно,что Литейный за короткий срок намного опередил фрукт)))
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