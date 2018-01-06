Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2017/2018

«Рубин» на сборе в Абу-Даби сыграет с китайским клубом «Шанхай СИПГ»

06 января 2018, 15:05

Вчера футболисты «Рубина» вышли из отпуска и прошли плановый медосмотр, а уже сегодня вылетели из Казани в Объединенные Арабские Эмираты на первый зимний сбор.

«Рубиновые» отправилась на сбор в следующем составе: Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин, Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Мийо Цакташ, Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Никита Михайлов, Григорий Зиганшин, Илья Гилязутдинов, Михаил Яковлев, Никита Голдобин.

Сослан Джанаев, Сесар Навас, Гёкдениз Карадениз, Сердар Азмун и Илья Шабанов присоединятся к команде в Абу-Даби.

15 января казанцы проведут первый контрольный поединок с клубом китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ». Сбор завершится 19 января.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Зенит» сыграет с «Сепаханом»
15 августа
Вратарь «Локо» Лантратов — в числе кандидатов на сбор национальной команды
14 августа
Гендиректор «Спартака»: «Обсуждаем участие в Зимнем кубке РПЛ»
01 августа
Мбаппе не отправился в предсезонный тур с ПСЖ
22 июля
ОфициальноМбаппе вошёл в состав ПСЖ на товарищеский матч с «Гавром»
20 июля
Драка кенгуру прервала партию Кейна и Мэддисона в гольф
19 июля Фото
Все комментарии
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон ответ oFANATo (раскрыть)
06 января 2018 в 18:12
Там же,где скрываются кони.В срочных командировках в тайге,где нет интернета)))
oFANATo
oFANATo ответ Saang (раскрыть)
06 января 2018 в 17:02
Это не главный вопрос? Главный, где будет потом скрываться казанский!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
06 января 2018 в 15:32
Равные составы. 5 легионеров у Рубина и 5 у Шанхай Санктипурга). Хороший спарринг, один зад Халка чего стоит). Сколько незнакомых россиян.. Хорошо подготовиться коллективу.
Saang
Saang
06 января 2018 в 15:06
И с каким же счетом влетит Рубин?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 