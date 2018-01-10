Вальверде не считает, что громкие трансферы заменили «Барселоне» Ла Масию

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отрицает, что клуб, славившийся работой со своими воспитанниками, превращается в «денежный мешок», тратя на трансферном рынке огромные суммы:

«Модель „Барселоны“ остается прежней. „Барса“ всегда работала на трансферном рынке и подписывала лучших игроков, это случалось часто. Но „Барса“ также всегда смотрит на игроков своей академии, чтобы сохранять свой собственный стиль. Это по-прежнему происходит. Но поколение Хави и Иньесты повторить невозможно. Порой талантов больше, порой - меньше».