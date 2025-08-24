Агент Баринова сообщил, что «Локомотив» не устроило предложение АЕКа

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» , прокомментировал источнику информацию о возможном переходе футболиста в греческий АЕК .

Ранее «Чемпионат» сообщил, что игрок согласовал условия личного контракта, а переход будет зависеть от возможности клубов договориться.

Это не так, этого не может быть. Он футболист «Локомотива», с другими клубами он согласовывать контракт не может. Могу подтвердить, что предложение есть. Руководство «Локомотива» оно не устроило. Считаю некорректным обсуждать цифры, это останется между клубами. До конца окна есть время, но и отпускать прямо сейчас лидера у «Локомотива» нет особого желания. Посмотрим, как дальше будет. Время покажет.