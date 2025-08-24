Карпин о Миранчуке: «Сказать, что он плохо выглядел, наверное, нельзя»

Главный тренер московского «Динамо» на пресс-конференции после матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) высказался о дебюте полузащитника за команду.

Хавбек, о переходе которого стало известно в день игры, появился на поле на 72-й минуте.

Он сыграл только 20 минут, так что смысла оценивать его пока нет, он только с самолета приехал. Он провёл только одну тренировку перед игрой. Будем оценивать, насколько он готов, когда пройдёт больше времени. Сказать, что он выпадал или плохо выглядел, наверное, нельзя. У нас будут матчи в кубке и чемпионате, посмотрим, сколько времени сможем его использовать.