 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карпин о Миранчуке: «Сказать, что он плохо выглядел, наверное, нельзя»

сегодня, 00:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0) высказался о дебюте полузащитника Антона Миранчука за команду.

Хавбек, о переходе которого стало известно в день игры, появился на поле на 72-й минуте.

Он сыграл только 20 минут, так что смысла оценивать его пока нет, он только с самолета приехал. Он провёл только одну тренировку перед игрой. Будем оценивать, насколько он готов, когда пройдёт больше времени. Сказать, что он выпадал или плохо выглядел, наверное, нельзя. У нас будут матчи в кубке и чемпионате, посмотрим, сколько времени сможем его использовать.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Аталанте» титаническая перестройка. Продали главного бомбардира, тратят больше всех на трансферы
Сегодня, 00:26Максим Тарасов в блоге Командный духКомментарии1
Заложники системы. «Ман Сити» проиграл «Тоттенхэму»
Вчера, 18:05Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии1
Станкович: «Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды»
Вчера, 16:40
Слот заявил, что Кьеза совершенно изменился по сравнению с прошлым сезоном
Вчера, 14:16
Артета: «Нужно понять, как помочь Дьёкерешу начать забивать»
Вчера, 11:56
Акинфеев – о борьбе за чемпионство: «По факту золотом не пахнет»
Вчера, 11:39
 
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:03
Валера, Миранчук меня меньше всего волнует. Меня больше беспокоит твоя высокая линия обороны. Динамо не Барселона, которая играет с высокой линией защиты, постоянно страдает из-за этого, но побеждает в итоге. Сегодня, просто повезло, что соперник был не самый сильный, но так играть нельзя- это огромный риск. Так банально позволять получать примитивные забросы себе за спину- недопустимо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 