Поединок АПЛ прерывали из-за мерцающих лампочек

сегодня, 01:12

Матч 2-го тура АПЛ между «Бернли» и «Сандерлендом» был приостановлен из-за проблем с освещением.

В какой-то момент лампочки на стадионе начали мерцать, а футболисты на поле стали отвлекаться на мешающий свет. Проблема вынудила арбитра прервать игру на четыре минуты.

Сотрудники стадиона «Тюрф Мур» делали всё возможное, чтобы устранить неисправность. Они несколько раз пытались включить и выключить лампочки, однако это не помогало. Но в конце концов лампочки погасли, что позволило поединку возобновиться.