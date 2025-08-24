 
Поединок АПЛ прерывали из-за мерцающих лампочек

сегодня, 01:12
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли2 : 0Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

Матч 2-го тура АПЛ между «Бернли» и «Сандерлендом» был приостановлен из-за проблем с освещением.

В какой-то момент лампочки на стадионе начали мерцать, а футболисты на поле стали отвлекаться на мешающий свет. Проблема вынудила арбитра прервать игру на четыре минуты.

Сотрудники стадиона «Тюрф Мур» делали всё возможное, чтобы устранить неисправность. Они несколько раз пытались включить и выключить лампочки, однако это не помогало. Но в конце концов лампочки погасли, что позволило поединку возобновиться.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:09
Это хозяева поля изобразили , что то типа светомузыки , заранее начиная праздновать победу...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Не проще было сразу отключить освещение?...
Гость
