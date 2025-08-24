История «Халл Сити» часть 2 : 1919-1929

1756017641

Первый сезон Футбольной лиги в послевоенную эпоху, 1919/20, «Сити» завершил на 11-м месте в расширенном до 22 команд Втором дивизионе.Лучший бомбардир «Тигров» в предвоенные годы, Сэмми Стивенс, забил 18 голов в 36 матчах, включая хет-трик в разгроме «Вулверхэмптон Уондерерс» со счетом 10:3.Во второй половине сезона Билли Мерсер, не являвшийся родственником Дейва Мерсера, стал надолго основным вратарем клуба в послевоенное время. Несмотря на тяжелое поражение ипритом в 1917 году, которое сказалось на его здоровье на всю оставшуюся жизнь, Мерсер смог продолжить выступать на позиции голкипера.Заменив вратаря Ника Хендри в марте 1920 года, Мерсер выдал выдающуюся серию — 202 выхода подряд в стартовом составе в 208 подряд матчах за первую команду, что делает его одним из самых стабильных послевоенных игроков «Тигров». Без голов Стивенса, перешедшего в июле 1920 года в клуб Первого дивизиона «Престон», и Дэйва Мерсера, который в декабре 1920-го перебрался в «Шеффилд Юнайтед» из Первого дивизиона, «Сити» в итоге финишировал 13-м в сезоне 1920/21 , значительную часть которого балансировал у зоны вылета. Серия из всего одного поражения в заключительных 12 матчах вытащила «Тигров» от пропасти, и перемены к лучшему совпали с решением Менсизеса вернуть в основу Чарли Флада после его периода в резерве. Флад оправдал доверие тренера: шесть голов в пяти матчах в марте и апреле 1921 года, включая по дублю в важнейших выездных победах над «Блэкпулом» и «Сток Сити». В итоге Флад завершил сезон лучшим бомбардиром клуба (совместно) с восемью голами. Примечательно, что Флад также был отличным крикетчиком: выступал за клуб Hull Cricket Club.

Эпоха Перси Льюиса (1921-23)

Следующая кампания, 1921/22, стала для «Тигров» сезоном под руководством нового наставника — бывшего арбитра Первого дивизиона, ставшего тренером, Перси Льюиса. «Сити» оправился от четырёх поражений в первых шести играх, выдав серию из 11 побед в следующих 13 матчах, поднявшись на третье место во Втором дивизионе, но финишировал пятым — всего в четырёх очках от зоны повышенияв классе .Этот сезон ознаменовался самой высокой средней посещаемостью в истории клуба: на «Анлаби Роуд» регулярно собиралось более 10 400 зрителей. Чарли Флад забил 17 голов, после чего отклонил новый контракт и в мае 1922 года на правах свободного агента перешёл в «Болтон Уондерерс» из Первого дивизиона.Одним из значительных трансферов эпохи Льюиса стало приобретение Эрни Бленкинсопа: в октябре 1921 года он перешёл к «Тиграм» из деревенской команды Кадворт.В кампании 1921/22 Бленкинсоп провёл всего три матча из-за хорошей формы Мэтта Белла. Заменив травмированного Белла в ноябре 1922-го, левый защитник произвёл сильное впечатление и, ввиду финансовых трудностей клуба, в январе 1923 года был продан в команду, Шеффилд Уенсдэй .Этот уроженец Барнсли, покинув «Халл Сити», вырос в одного из лучших защитников своей эпохи, сыграв более 450 матчей за «Сити», «Уэнсдей», «Ливерпуль» и «Кардифф». Двадцать шесть раз он надевал футболку сборной Англии.Вслед за сезоном, когда команда была в шаге от выхода в высший дивизион, наступил откат. К январю 1923 года клуб скатился на 17-е место во Втором дивизионе. Чаша терпения главного тренера, Перси Льюиса, переполнилась после удручающей серии из шести побед в двадцати четырёх матчах, и он подал в отставку. Наступили смутные времена: на протяжении четырех игр команду на матчи выводил совет директоров, пока в феврале из тумана неопределенности не возникла новая фигура — Билл Маккракен.

Приход Билла Маккракена и спасение (весна 1923)

В свои 40 лет Маккракен, бывший игрок сборной Ирландии, стал самым именитым тренером в истории «Халла». За его плечами была блистательная карьера капитана «Ньюкасл Юнайтед», с которым он трижды становился чемпионом Англии и поднимал над головой Кубок Англии в 1910 году.Маккракен преобразил команду: «Тигры» выдали серию из восьми матчей без поражений, одержав пять побед. Этого рывка хватило, чтобы спастись от вылета, несмотря на смазанную концовку сезона.

Тяжёлый полный сезон Маккракена (1923/24)

Однако первый полный сезон под руководством Маккракена, кампания 1923/24, оказался тяжелейшим испытанием. Команда большую часть времени боролась за выживание и в итоге финишировала на 17-м месте — самом низком за свою двадцатилетнюю историю, всего в четырех очках от зоны вылета. Спасение пришло в последних турах, когда команда проиграла лишь раз в пяти матчах и одержала две важнейшие домашние победы над «Брэдфорд Сити» и «Блэкпулом».Лучшим бомбардиром команды с 11 голами стал Пэдди Миллз — четвёртый снайпер в истории клуба и, что примечательно, двоюродный дед Найджела Пирсона, который возглавит «Сити» уже в XXI веке.

Борьба за стабильность

После штормового сезона 1923/24, в котором «Тигры» одержали всего 10 побед в 42 матчах и финишировали лишь в четырех очках от зоны вылета, новая кампания 1924/25 давала надежду, что тренеру Биллу Маккракену удастся наконец стабилизировать команду . Но с самого начала всё пошло не по плану. Старт сезона был просто катастрофическим: в шести первых играх — четыре поражения и две ничьи, при этом команда пропустила 12 мячей, а забила всего два. Поводов для оптимизма было мало, и «Сити» прочно осел на дне таблицы Второго дивизиона.Но даже в этой тьме был свой луч света — 24-летний центральный нападающий Пэдди Миллз. Он еще в прошлом сезоне утвердился в роли главного бомбардира.Когда в следующих четырех матчах «Сити» одержали три победы, наколотив 10 мячей, никто не удивился, что половина из них была на счету их главного снайпера. Жемчужиной этой серии стала домашняя победа 5:2 над «Барнсли» на стадионе «Анлаби Роуд». В том матче и Миллз, и его партнёр Рональд Хауорт отметились дублями. Этот успех позволил «Тиграм» наконец вырваться из подвала и подняться на 16-е место.Подопечные Маккракена выдавали впечатляющие отрезки, которые к новому году даже подняли их в шестерку лучших, но ахиллесовой пятой команды стала их игра на выезде.На родном «Анлаби Роуд» «Сити» были грозной силой, одержав 12 побед в 21 матче — больше, чем за весь предыдущий сезон. Однако в гостях они смогли выиграть лишь трижды. Статистика голов в конце сезона говорила сама за себя: 40 мячей дома против всего 10 на выезде.Несмотря на провалы на выезде, и кошмарный его старт сезон в целом получился более менее удачным.Мечта о выходе в Первый дивизион все еще казалась далекой, но главная задача была не вылететь была выполнена.Пэдди Миллз провел феноменальный сезон, наколотив 25 мячей в лиге . Вишенкой на торте стал его хет-трик в ворота «Шеффилд Уэнсдей», который принес команде яркую победу со счетом 4:2.

Уход Миллза (1926)

Старт сезона 1925/26 получился просто ошеломительным: пять матчей, четыре победы, одна ничья и ни одного пропущенного гола . «Тигры» взлетели на вершину таблицы. Но затем все перевернулось с ног на голову. В следующих семи играх команда потерпела пять поражений, пропустив 16 мячей, и рухнула на 10-е место. Пэдди Миллз, продолжал забивать с завидной регулярностью. В клубе прекрасно понимали: чем дольше их главная звезда будет тащить на себе команду, которая никак не может раскрыть свой потенциал, тем сложнее будет его удержать. К середине сезона на счету нападающего было уже 11 голов, и предложения от других клубов были лишь вопросом времени.И этот момент настал. Когда на пороге появился «Ноттс Каунти», борющийся за выживание в Первом дивизионе, Миллз не смог устоять. Это был его шанс сыграть в элите, и он его не упустил.На поле мартовский уход Миллза почти не сказался на результатах. Универсальный форвард Джордж Уитворт, пришедший в ноябре, уже успел заявить о себе, забив семь мячей до отъезда Миллза, а после его ухода продолжил в том же духе: ещё шесть голов в последних одиннадцати матчах лиги и итоговое 13-е место для «Тигров».Вне поля, однако, продажа Миллза обернулась отставкой сразу двух директоров клуба.

От Уитворта до Макдональда (1926–1929).

Несмотря на гостевое поражение 0:1 от «Ноттс Каунти» в третьем туре сезона 1926/27, «Сити» и Уитворт начали кампанию ярко. К двенадцатому туру команда Маккракена шла лидером: восемь побед, а у нового лидера атаки — восемь забитых мячей, включая хет-трик в разгромной домашней победе 4:0 над «Брэдфорд Сити». «Тигры» оставались в гонке к моменту ответного матча с «Ноттс Каунти» на «Энлаби Роуд», и Уитворт взял верх над своим бывшим партнёром по нападению, оформив дубль.После этого «Сити» завершили сезон на седьмом месте, на девять позиций выше «Ноттс Каунти». Это был своего рода ответ критикам, ведь всего год назад их талисман ушел в команду, которая казалась куда более перспективной.В следующем сезоне , в атаке произошла смена поколений. 31-летнего Уитворта вытеснили более молодые нападающие: Джордж Мартин, который стабильно выступал за клуб последние пять лет, и 18-летний вундеркинд Артур Нельсон. Оба завершили сезон 1927/28 лучшими бомбардирами команды, забив по восемь мячей. Приглашение опытного нападающего Кена Макдональда стало главным событием довольно пресного сезона 1928/29. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» перешел в «Халл» после впечатляющего отрезка в «Брэдфорд Парк Авеню» и принес столь необходимую уверенность молодой команде.Макдональд не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу принялся забивать: семь голов в первых шести матчах лиги, включая хет-трик в победном поединке с «Вулверхэмптоном» на «Молинью» (4:2). А также он в одиночку забил все пять мячей в ворота «Бристоль Сити», принеся «Тиграм» разгромную победу 5:1.Этот триумф вывел «Сити» на второе место к началу декабря, но, как и прежде, с наступлением нового года результаты пошли на спад. В период между Рождеством и серединой апреля «Тигры» одержали лишь одну победу в девятнадцати матчах и закончили сезон на 12-м месте.