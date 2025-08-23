 
«Санкт-Паули» и «Боруссия» Дортмунд сыграли вничью в результативной встрече

вчера, 21:36
Санкт-ПаулиЛоготип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)3 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Санкт-Паули» сыграл вничью с «Боруссией» из Дортмунда в матче 1-го тура Бундеслиги (3:3).

На 34-й минуте гости открыли счёт усилиями Сехру Гирасси. На 39-й нападающий не смог реализовать пенальти. На 50-й клуб из Гамбурга отыгрался — мяч забил Андреас Хунтоджи. На 67-й дортмундцы снова вышли вперёд после гола Вальдемара Антона. На 74-й «чёрно-жёлтые» увеличили преимущество — забитым мячом отметился Юлиан Брандт. На 86-й Данел Синани сократил отставание хозяев поля в счёте, реализовав пенальти, а на 89-й Эрик Смит восстановил равенство. На 85-й красную карточку у дортмундцев получил Филиппо Мане.

В следующем туре «Санкт-Паули» сыграет с «Гамбургом» на поле соперника 29 августа, а «Боруссия» 31-го числа дома примет «Унион» Берлин.

Варвар7
Варвар7
вчера в 23:00
Надо отметить , что хозяева поля проявили характер в этом матче.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:42
Боруссия Дортмунд разочарование оставила
