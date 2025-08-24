Франк — 3-й тренер, обыгравший «Ман Сити» в гостях с двумя разными клубами

Наставник «Тоттенхэма» Томас Франк стал третьим тренером, который побеждал «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в гостевых матчах в АПЛ с двумя разными клубами.
В субботу «шпоры», под руководством датского специалиста, одержали победу над «горожанами» в гостях (2:0). Ранее Франк уже побеждал команду Гвардиолы, когда тренировал «Брентфорд».
Кроме того, подобное достижение есть у Антонио Конте с «Тоттенхэмом» и «Челси», а также у Жозе Моуриньо с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
