Франк — 3-й тренер, обыгравший «Ман Сити» в гостях с двумя разными клубами

1756014663

вчера, 08:51

Наставник «Тоттенхэма» стал третьим тренером, который побеждал «Манчестер Сити» в гостевых матчах в АПЛ с двумя разными клубами.

В субботу «шпоры», под руководством датского специалиста, одержали победу над «горожанами» в гостях (2:0). Ранее Франк уже побеждал команду Гвардиолы, когда тренировал «Брентфорд».

Кроме того, подобное достижение есть у с «Тоттенхэмом» и «Челси», а также у с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».