Франк — 3-й тренер, обыгравший «Ман Сити» в гостях с двумя разными клубами

вчера, 08:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Томас Франк стал третьим тренером, который побеждал «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы в гостевых матчах в АПЛ с двумя разными клубами.

В субботу «шпоры», под руководством датского специалиста, одержали победу над «горожанами» в гостях (2:0). Ранее Франк уже побеждал команду Гвардиолы, когда тренировал «Брентфорд».

Кроме того, подобное достижение есть у Антонио Конте с «Тоттенхэмом» и «Челси», а также у Жозе Моуриньо с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 10:40
Согласен, но я о другом...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:36
а чего не экспериментировать,когда шейходолларов уйма. Когда чел сытый,то ему уже спать хочется,а не работать. Вот Долларруму купят и будет счастье.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:29
Немного посмотрел вчера игру Шпоры лучше мяч контролировали. Да и желания больше было выиграть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:18, ред.
Ошибка в принципе сегодняшнего Гвардиолу рассматривать в качестве эдакого мерила тренерского искусства. Пеп, как коуч, сдал на несколько порядков. Его последние покупки ( Мармуш и Хусанов) лишь тому свидетельство.

Тот же Моуриньо глубже в футболе понимает.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:49
Надо же, он не первый? Факт очень интересный для всех, кроме Гвардиолы.
lotsman
lotsman
вчера в 09:31
Франк третий. Это значит что он узнал у тех двоих как обыгрывать Гвардиолу на его поле.)
dsmrnpaq2ymf
dsmrnpaq2ymf
вчера в 09:11
Если Франк сделает опять боеспособный клуб из шпор, буду только рад
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 09:11
Фактически - 3 тренер Тоттенхэма ... у всех 3х тренеров одно место работы когда обыгрывали мс - Тоттенхэм. Надеюсь это станет славной традицией у всех тренеров.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:11
У Франка появился лишний повод для гордости...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:05, ред.
Тоттенхэм стал кошмаром для Гвардиола)) застучали в самое уязвимое место,, вратарские...
