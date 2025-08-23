Игрок «Вердера» пришёл на интервью в футболке соперника

Неловкая ситуация возникла после матча 1-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером» (4:1).
Журналистка Катарина Кляйнфельдт взяла интервью у Марко Фридля, спросив у него о том, ожидала ли его команда именно такой победы. Однако футболист, пришедший на интервью в футболке клуба из Франкфурта-на-Майне, оказался игроком бременской команды. Дело в том, что Фридль до этого обменялся футболками с вратарём хозяев поля Михаэлем Цеттерером, раньше выступавшим за «Вердер».
Когда Катарина услышала от Марко, что он является игроком проигравшего клуба, то извинилась и сказала, что это её вина, а затем они пожали друг другу руки.
Победа 1:4 это вообще в принципе нонсенс, такого никогда не ждёшь, для такой победы отступить должны даже фундаментальные математические законы Вселенной)
