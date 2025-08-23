 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Бундеслига 2025/2026

Игрок «Вердера» пришёл на интервью в футболке соперника

вчера, 22:24
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)4 : 1Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

Неловкая ситуация возникла после матча 1-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Вердером» (4:1).

Журналистка Катарина Кляйнфельдт взяла интервью у Марко Фридля, спросив у него о том, ожидала ли его команда именно такой победы. Однако футболист, пришедший на интервью в футболке клуба из Франкфурта-на-Майне, оказался игроком бременской команды. Дело в том, что Фридль до этого обменялся футболками с вратарём хозяев поля Михаэлем Цеттерером, раньше выступавшим за «Вердер».

Когда Катарина услышала от Марко, что он является игроком проигравшего клуба, то извинилась и сказала, что это её вина, а затем они пожали друг другу руки.

Подписывайся в ВК
Все новости
Трамп заявил, что может пригласить Путина на ЧМ-2026 в США
22 августа
Маскерано давал с трибун инструкции по телефону помощнику после удаления
21 августа Фото
СлухиФутболист «Леганеса» намерен уйти в декретный отпуск
20 августа
Андрей Шевченко просил Забарного быть осторожным в контактах с Сафоновым
19 августа
Стало известно, о чём Сафонов пообщался с Забарным
19 августа
Игрок «Кристал Пэлас» оставил в замешательстве тренера после матча АПЛ
19 августа
 
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 02:18, ред.
Забавный случай
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
Фридля - "бессмертный" (ему ещё назад в Бремен ехать) - просто он стал большим поклонником соперников после этого поражения...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:43
А я бы несколько изменил традиции обмена футболками. Разрешить его только в подтрибунном помещении. Просто получается несправедливо - забил гол и снял футболку на радостях, получи жёлтую карточку, а если для обмена, то ничего. А вот за то, что игрок пришёл на послематчевую пресс-конференцию в футболке соперника, я организовал бы фанатов на оскорбительные кричалки в его адрес. Кому нужен такой невнимательный футболист?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:34, ред.
Глором оказался, всегда за победителей)

Победа 1:4 это вообще в принципе нонсенс, такого никогда не ждёшь, для такой победы отступить должны даже фундаментальные математические законы Вселенной)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 