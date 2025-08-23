Семаку вручили подарок за 300 матчей во главе «Зенита»

1755981223

вчера, 23:33

Главный тренер «Зенита» получил подарок за 300 матчей во главе команды из Санкт-Петербурга.

Клуб отметил достижение тренера, вручив ему специальную рамку.

Семак работает в «Зените» с конца мая 2018 года.