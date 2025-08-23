Семаку вручили подарок за 300 матчей во главе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил подарок за 300 матчей во главе команды из Санкт-Петербурга.
Клуб отметил достижение тренера, вручив ему специальную рамку.
Семак работает в «Зените» с конца мая 2018 года.
Ранний Семак...Холст...Начальная цена 300 млн евро...
