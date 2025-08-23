 
Семаку вручили подарок за 300 матчей во главе «Зенита»

вчера, 23:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил подарок за 300 матчей во главе команды из Санкт-Петербурга.

Клуб отметил достижение тренера, вручив ему специальную рамку.

Семак работает в «Зените» с конца мая 2018 года.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:10
Ну вот - уже юбилейные награды пошли, в это году наверняка не последние...)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:27
А Семак молодец... У него выдержка ого-го. Если Сергея уволят, он не останется без работы..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:35
Прям репортаж с аукциона Сотбис....
Ранний Семак...Холст...Начальная цена 300 млн евро...
ABir
ABir
сегодня в 00:34
Главный подарок- это победа Зенита
Futurista
Futurista
сегодня в 00:07
Серёжа, скажи "триста" )...
SpaM-10
SpaM-10
сегодня в 00:01
Тракториста или каратиста?
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 23:55
Увидев заголовок размечтался: Подумал, что ему вручат что-то наподобие пенсионного удостоверения.
Гость
