«Рособоронэкспорт» выплатит ЦСКА гораздо больше суммы, прописанной в спонсорском контракте

По информации источника, ЦСКА по спонсорскому контракту с «Рособоронэкспортом» заработает куда больше, чем сообщалось в СМИ.

Напомним, в прессе писали о 14.1 млн рублей за год сотрудничества. Такая сумма и прописана в официальном соглашении, однако она, по слухам, отличается от реальной. Стороны нашли способ, как избежать лишних вопросов, которые возникают, когда госкомпания платит очень большие деньги частному клубу. Так, «Рособоронэкспорт» выплатит куда большую сумму «армейцам» (не менее 1 млн долларов), чем ту, что прописана в документах, путем аренды офисов на «ВЭБ-Арене» по цене гораздо выше рыночной.