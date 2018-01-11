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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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«Рособоронэкспорт» выплатит ЦСКА гораздо больше суммы, прописанной в спонсорском контракте

сегодня, 01:02

По информации источника, ЦСКА по спонсорскому контракту с «Рособоронэкспортом» заработает куда больше, чем сообщалось в СМИ.

Напомним, в прессе писали о 14.1 млн рублей за год сотрудничества. Такая сумма и прописана в официальном соглашении, однако она, по слухам, отличается от реальной. Стороны нашли способ, как избежать лишних вопросов, которые возникают, когда госкомпания платит очень большие деньги частному клубу. Так, «Рособоронэкспорт» выплатит куда большую сумму «армейцам» (не менее 1 млн долларов), чем ту, что прописана в документах, путем аренды офисов на «ВЭБ-Арене» по цене гораздо выше рыночной.

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Россия. Премьер-Лига 2017/2018ФинансыЦСКА
Источник: Телеграм "Спорт и сплетни"Редакция: Антон Белюсь
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Все комментарии
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 08:38
странно читать заявления государственной структуры, финансирующейся из бюджета, что им удалось найти, "как избежать лишних вопросов, которые возникают, когда госкомпания платит очень большие деньги частному клубу".. В любой нормальной стране после такого сообщения в прессе, госкомпанией и клубом начинают заниматься правоохранительные органы, на предмет коррупционной составляющей, отмывания денег, ухода от уплаты налогов... А у нас просто сообщают, что нашли способ "н@$б"ть" государство... За счет которого, кстати ("рособоронэкспорт") и финансируется... Красота....
RussianHorse
RussianHorse
сегодня в 08:19
Да это и так было очевидно. Не стал бы такой клуб, как ЦСКА заключать такие мизерные контракты и тем более давать звание «премиум-партнера», но это только семье спартачей- танку и тайм ауту было непонятно.
—————

RussianHorse
09.01.2018, 16:23, редактировал 09.01.2018, 16:25
А в конверте, наверное, сумма в раза 2 больше и не в деревянных, ибо на такие смешные суммы контракты не заключают и уж тем более не дают статус «премиум партнера» Поставили такую, чтобы кое-кто не сильно бомбил, что мы тоже начинаем государство доить, хотя это не поможет, дым все равно коромыслом стоять будет.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:24
Ну вот и славно.
Goal2
Goal2
сегодня в 06:58
ахахахаха узнаю лиса гинера опять на честное слово поверили одни всё своё забрать не могут и эти туда же но тут серьёзная контора. тысяча работяг днём и ночью создают щит и безопасность моей страны спасают лючшего менеджера. писец чемпионату ахахахаха отдавать то придётся и участие в лч кровь из шнобеля команде обеспечат.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:37
Вчера спартачи хихикали, а сегодня не на шутку взъерепенились - это радует, значит мы на правильном пути!!!
kastites
kastites
сегодня в 05:19
Дурдом
Фата лист
Фата лист ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 05:17
Это даже на финансовую махинацию не тянет, все в рамках закоеа.
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил vinyardrip
сегодня в 04:47
vinyardrip:
Ну ясен пень, ты ж мечтал, что в тебя достойного вложат, ты ж пипец серъозный)))
Совсем не понятно, что ты хотел сказать.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 03:58
Так ещё никогда не было стыдно за цска. Государство и Харьковский нашли друг-друга. "Поздравляю".
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:46
Ай да Гинер мало того что за стадион не платим по кредиту, так еще и навариваемся на нем , в то время как киевский политрук продает очередную заправку))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 02:06
    Mr.Fish-ka
    Mr.Fish-ka
    сегодня в 01:53
    Только в России в прессе признаются в финансовых махинациях и... и никому нет дела, а потом будут удивляться "А за что санкции по финансовому fair play?"
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 01:42
    Все наварятся: и "ЦСКА", и Оборонка!
    fcspartak
    fcspartak
    сегодня в 01:38
    Да все и так понятно с лыжниками) уже за трансфер молодого из второй лиги государство платитд
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 01:28
    Платите больше нам не жаль.
    vinyardrip
    vinyardrip ответил Против ЦСКА
    сегодня в 01:22
    Против ЦСКА:
    Не достойны кони внимания такой серьезной организации. Совсем не туда "Рособоронэкспорт" деньги вкладывает, скоро сами поймут.
    Ну ясен пень, ты ж мечтал, что в тебя достойного вложат, ты ж пипец серъозный)))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 01:20
    Не достойны кони внимания такой серьезной организации.
    Совсем не туда "Рособоронэкспорт" деньги вкладывает, скоро сами поймут.
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 01:10
    Так это и понятно было! Только до спартачей не доходило, хихикали про 14 млн деревянных :)
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