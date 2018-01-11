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«Хебей Чайна Форчун» и «Барселона» договорились по трансферу Маскерано

сегодня, 10:16

Согласно данным из источника, полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано близок к переходу в «Хебей Чайна Форчун». 

После длительных переговоров обе стороны близки к завершающему этапу сделки. Сообщается, что испанский клуб желал заполучить за 33-летнего футболиста не менее 10 миллионов евро, однако китайцы соглашались только на 5.7 млн, - что в итоге и стало окончательной суммой трансфера. Зарплата аргентинца в Поднебесной будет в районе 7 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с 5 игроками в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 14:13
Зря. Сезон мог хотя бы доиграть.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 12:39
Все. Это уже официально. Барса в соц сетях выставила посты о покупке Мины!)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 12:21
Спасибо, Хавьер!!!
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 12:17
Отработал сполна! Можно теперь деньжат срубить!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 11:09
Безусловно лучший! Спасибо за все спасения!!!
starche
starche
сегодня в 11:06
Возраст подпирает, никуда не деться.................
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 10:24
Ликвидация излишков началась.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 10:23
спасибо за все МАСКЕРАНО. сегодня последний матч
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