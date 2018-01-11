«Хебей Чайна Форчун» и «Барселона» договорились по трансферу Маскерано

Согласно данным из источника, полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано близок к переходу в «Хебей Чайна Форчун».



После длительных переговоров обе стороны близки к завершающему этапу сделки. Сообщается, что испанский клуб желал заполучить за 33-летнего футболиста не менее 10 миллионов евро, однако китайцы соглашались только на 5.7 млн, - что в итоге и стало окончательной суммой трансфера. Зарплата аргентинца в Поднебесной будет в районе 7 млн евро в год.



Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с 5 игроками в зимнее трансферное окно.